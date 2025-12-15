加密幣商買尤文圖斯遭拒 相中義大利最成功職業足球隊

加密貨幣集團Tether收購義甲勁旅「尤文圖斯」（Juventus）的提議，遭義大利阿涅利（Agnelli）家族拒絕，並表示無意出售這支義國最成功的職業足球隊。

以發行穩定幣USDT見稱的Tether在12日說，已遞交一份全現金的收購方案，擬買下Exor持有的尤文圖斯65.4%股份，但未正式揭露收購價，並表示若順利成交，將投資10億歐元支持這支球隊。知情人士透露，Exor提議的收購價為每股2.66歐元，意味著尤文圖斯的估值略高於10億歐元（約11.7億美元），較12日的收盤價2.19歐元溢價21%。

Tether今年已持有尤文圖斯逾10%股份，成為第二大股東。這家穩定幣發行商正面臨歐洲日益嚴格的監管審查，欲藉由收購老牌歐洲職業足球隊，以提升在歐洲的信譽及知名度。

但阿涅利控股公司Exor執行長艾爾康13日說：「尤文圖斯、我們的歷史和價值都是非賣品。」他在身著尤文圖斯隊服的影片中說，「一個世紀以來，四代人共同發展壯大它，在艱難時刻守護它，並在輝煌時刻讚頌它。」尤文圖斯與阿涅利家族的關係可追溯至1923年，該隊曾36度贏得義大利甲級聯賽冠軍，次數高居各隊之冠。

Exor的聲明表示，董事會一致拒絕這項收購要約，並且「無意將其持有的任何尤文圖斯股份出售給第三方」。尤文圖斯近十年來未曾獲利，今年迄今股價已下跌27%。過去七年，以Exor為首的投資人已對尤文圖斯注入約10億歐元的新資金。