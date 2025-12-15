快訊

白宮官員：陸拒買輝達H200 指北京看穿美國心思

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）表示，中國大陸已看穿美國允許輝達（Nvidia）H200晶片出口到中國大陸的策略，並且引述媒體報導指出，北京正在拒絕採購H200，青睞國產半導體。

美國總統川普8日宣布將允許H200銷往中國大陸，希望藉由把美國競爭引進中國大陸市場，挑戰華為等中國大陸重量級科技公司。

不過，薩克斯12日接受彭博資訊訪問時暗示，不確定這項策略是否會奏效。他引述一篇新聞報導說：「他們（中國大陸）正在拒絕我們的晶片…他們顯然不想要，我認為原因在於他們想達成半導體自主。」

薩克斯13日在社群媒體透露，他引述的是英國金融時報（FT）報導，該報導披露中國大陸將透過設下審批程序，要求國內買家提出採購H200的正當理由，從而限制購買。輝達則表示，持續與美國政府針對已獲授權客戶的H200出口許可合作。

中國大陸據傳正評估推出金額上看700億美元的刺激方案，以扶植晶片製造業，凸顯北京當局減少依賴輝達等外國晶片製造商的決心，意味即使美國批准H200銷往中國大陸，北京也會繼續扶持華為及寒武紀科技等公司。

H200 美國

