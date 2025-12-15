好市多遷分店 台灣一家入列

美國量販店巨擘好市多（Costco）執行長維克里斯（Ron Vachris）表示，計劃在今年度（到明年8月底止）遷移旗下五家分店，其中一家位於台灣，但未透露是哪些分店要搬家及具體時間。

好市多上周公布11月23日止的年度第1季（紹記）財報，獲利和營收雙雙優於預期。維克里斯在財報說明會表示，除了開設新分店，好市多也將持續把一些業績暢旺的分店，遷移至有較多停車位的較大據點。

他透露，今年度打算遷移五家分店，其中三家位於美國，台灣和加拿大各有一家，盼藉此提供會員較佳體驗及讓這些市場營收大幅加速成長。

好市多的會計年度為9月初至隔年8月底。

維克里斯指出，拓展新分店獲得成功帶動好市多營收持續遠高於同店銷售，市占率也大幅成長。

受部分海外工程進度延宕影響，好市多2026年度規劃新開的分店已從35家下修至28家。

好市多強調下修新分店數量是受短期因素影響，長期仍以每年新增逾30家分店的速度為展店目標，該公司已擴大不動產團隊規模。