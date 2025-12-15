好市多遷分店 台灣一家入列

快訊

經濟日報／ 編譯盧思綸林文彬／綜合外電

美國量販店巨擘好市多（Costco）執行長維克里斯（Ron Vachris）表示，計劃在今年度（到明年8月底止）遷移旗下五家分店，其中一家位於台灣，但未透露是哪些分店要搬家及具體時間。

好市多上周公布11月23日止的年度第1季（紹記）財報，獲利和營收雙雙優於預期。維克里斯在財報說明會表示，除了開設新分店，好市多也將持續把一些業績暢旺的分店，遷移至有較多停車位的較大據點。

他透露，今年度打算遷移五家分店，其中三家位於美國，台灣和加拿大各有一家，盼藉此提供會員較佳體驗及讓這些市場營收大幅加速成長。

好市多的會計年度為9月初至隔年8月底。

維克里斯指出，拓展新分店獲得成功帶動好市多營收持續遠高於同店銷售，市占率也大幅成長。

受部分海外工程進度延宕影響，好市多2026年度規劃新開的分店已從35家下修至28家。

好市多強調下修新分店數量是受短期因素影響，長期仍以每年新增逾30家分店的速度為展店目標，該公司已擴大不動產團隊規模。

好市多 美國 成功

相關新聞

超級央行周 日銀將升息1碼…歐洲、台灣預期按兵不動

全球金融市場本周迎接「超級央行周」，預料將顯露一個日益清晰的趨勢：美國以外的主要先進國家央行降息周期已接近尾聲、或劃下句...

結構型投資商品 再掀熱潮

亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品，其中又以讓投資人以預設價格持續買進股票的累計型股權連結商品與固定配息商品最...

2026年全球十大地緣經濟風險 聚焦美國總統川普

彭博資訊列出2026年全球十大地緣經濟風險，美國總統川普占了一半以上，包括美國關稅仍將維持、美中貿易休戰如履薄冰，美國聯...

華爾街：科技七雄 明年非主流

時序即將進入2026年，美國銀行（BofA）和摩根士丹利（大摩）等華爾街投銀策略師認為，今年來扛起美股牛市的「科技七雄」...

南韓AI基本法下月上路 新創業者憂心監管將限制產業成長

產業消息人士14日表示，南韓預定明年1月實施「AI基本法」，開創全球先河，但新創企業與其他業者憂心，這套全面性的規範可能...

