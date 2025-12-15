快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

南韓AI基本法下月上路 新創業者憂心監管將限制產業成長

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓AI新法明年元月上路，新創企業與其他業者憂心，這套全面性規則恐抑制產業成長。路透
南韓AI新法明年元月上路，新創企業與其他業者憂心，這套全面性規則恐抑制產業成長。路透

產業消息人士14日表示，南韓預定明年1月實施「AI基本法」，開創全球先河，但新創企業與其他業者憂心，這套全面性的規範可能抑制產業成長，並對規模較小的公司造成負擔。

韓聯社報導，AI基本法預定明年1月22日生效，內容包含成立國家級AI委員會、制定為期三年的基本AI計畫，並實施安全與透明度規範，其中部分AI系統須履行揭露義務。若該法按計畫實施，南韓將成為全球首個施行全面性AI規範框架的國家。

韓國網際網路企業協會（KICA）主管表示，「由於程序上的要求，施行細則預料要到上路前夕才會定案，業者可能沒有充裕時間為新法做準備」，「這對新創公司而言將特別難以承受」。

韓國創業者聯盟近期調查顯示，受訪的101間南韓AI新創中，98%表示尚未建立遵循新法的回應系統；48.5%受訪者表示對該法不熟悉且毫無準備，另外48.5%表示知道這項法令，但準備並不充分。

另一名產業官員說，「若新法實施進度不變，部分公司將被迫在1月22日後，突然改變或暫停服務」，「若監管過嚴，企業將更有誘因在海外、而非本國推出服務」。

產業觀察人士說，據信這類監管壓力是愈來愈多南韓AI新創，考慮轉往日本的原因之一。

日本採取較寬鬆、自律的治理模式。

歐盟率先全球通過AI相關立法，但多數法規預計明年8月上路，而企業不斷施壓且全球競爭加劇，部分條款將延後至2027年實施。

