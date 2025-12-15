聽新聞
美股明年類股輪動 科技7雄不再主導…資金轉向中小型股
美銀和摩根士丹利等華爾街投銀策略師認為，扛起這波牛市的「科技七雄」將不再主導市場，美股明年將出現類股大輪動，資金將轉向醫療保健、公用事業、工業、金融、能源以及非必需消費品等類股。
上周甲骨文和博通等ＡＩ類股公布的財報未如預期，加深投資人的憂慮。跡象並顯示，估值過高正在開始抑制投資人對科技巨頭的興趣，資金正轉向被低估的景氣循環股、小型股，以及對經濟較敏感的產業。自美股在十一月廿日觸及近期低點以來，小型股羅素2000指數漲了百分之十一，而彭博資訊「科技七雄」指數的漲幅僅為其一半。
Strategas資產管理公司董事長特倫納表示，明年資金將轉向今年表現不佳的金融和非必要消費品類股。摩根士丹利首席美國股票策略師兼投資長威爾森也認為，大型科技股會落後非必需消費品類股及中小型股。美銀策略師哈奈特說，市場正在為明年提前布局，轉向中小型和微型股。
高盛統計，標普四九三家成分股企業的獲利成長率，預計將從今年的百分之七加速至明年的百分之九，而標普五百指數市值最大七家公司的獲利貢獻將從百分之五十下降至百分之四十六。
