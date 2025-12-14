華爾街2026美股教戰：別管大型科技股 到這些「老派類股」找成長

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
華爾街投銀的策略師預測，美股明年將出現類股大輪動，資金將從大型科技股轉向傳統成長股。美聯社
隨著時序即將進入2026年，美國銀行（BofA）和摩根士丹利（大摩）等華爾街投銀策略師認為，今年來扛起美股牛市的「科技七雄」，明年將不再是市場主秀：美股明年將出現類股大輪動，資金將轉向醫療保健、公用事業、工業、金融、能源以及非消費必需品等類股。

多年來，大型科技股的資產負債表穩健且獲利豐厚，一直是投資人的不二選擇，但如今，市場日漸懷疑，自三年前這波牛市開始以來已飆升約300%的科技股，是否還能繼續支撐其高估值及人工智慧（AI）的巨額支出。

甲骨文和博通等AI類股上周公布的財報數字，都有一些令人失望之處，加深投資人憂慮。在對明年美國整體經濟日益樂觀之際，這種擔憂可能促使投資人拋售大型科技股，轉而湧入標普500指數中表現落後的族群。

Piper Sandler首席市場技術分析師強森說：「我聽說人們正在從『科技七雄』的交易中撤資，轉而投資其他類股。」

跡象也顯示，估值過高正開始抑制投資人對科技巨頭的興趣，使資金正轉向被低估的景氣循環股與小型股，以及對經濟較敏感的產業。美股在11月20日觸及近期低點以來，小型股羅素2000指數漲了11%，彭博資訊「科技七雄」指數的漲幅僅為其一半。

把微軟等巨頭與Newell Brands等小型股權重一視同仁的標普500等權重指數，同期的表現也優於採用市值加權的標普500指數。

Strategas資產管理公司董事長特倫納預期，美股2026年將出現「類股大輪動」，資金轉向今年表現不佳的金融和非消費必需品類股。大摩研究團隊也持類似看法，首席美國股票策略師兼投資長威爾森認為，明年美國大型科技股的表現將尚可，但會落後非必需消費品類股以及中小型股。美銀策略師哈奈特也說，市場正在為2026年提前布局「打鐵趁熱」策略，從巨型股轉向中小型和微型股。

基本面也為明年美股的類股輪動提供支撐。根據高盛的數據，標普493家成分股企業的獲利成長率，預計將從今年的7%加速至2026年的9%，而標普500指數市值最大七家公司的獲利貢獻將從50%下降至46%。

