台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫...SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
馬斯克的SpaceX據悉將為明年IPO購回部分股份，這將使該公司估值再度超車OpenAI，重回未上市公司估值冠軍。路透
紐約時報報導，億萬富豪馬斯克的火箭公司SpaceX將以每股421美元向內部人士買回自家股票，為明年的首次公開發行股票（IPO）計畫鋪路，使SpaceX估值衝上約8,000億美元，重奪10月才失去給OpenAI的全球最有價值未上市公司寶座，馬斯克與OpenAI執行長奧特曼之間的恩怨也可能進一步加深。

SpaceX財務長強森（Bret Johnsen）12日致函給員工和其他股東表示，該公司和投資人正計劃以每股421美元，向持股人買回25.6億美元的股票，比先前的內部收購價碼高出近一倍，並暗示公司可能在明年IPO。

這項提案將使SpaceX的估值達到約8,000億美元。OpenAI 10月才剛透過次級市場交易達到估值5,000億美元，從SpaceX搶下全球最具價值未上市公司頭銜。若SpaceX近期執行這項提案，代表OpenAI只坐在這個寶座還不到兩個月。

馬斯克2015年和奧特曼共同成立OpenAI，但兩人的關係決裂。馬斯克2018年離開OpenAI，並在之後成立了對手公司xAI，甚至與OpenAI對簿公堂。

馬斯克日前也在社群媒體X上，證實正在為SpaceX尋求掛牌上市。OpenAI今年也改革事業結構，以在未來IPO。

馬斯克 OpenAI X

