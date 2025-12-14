美解除鉀肥制裁換白俄釋囚 外媒：事涉重要外匯收入
白俄羅斯與美國結束2天會談並達成協議後，今天釋放123名囚犯，美國則同意解除對白俄鉀肥出口的制裁措施。外媒報導，過去制裁鉀肥使白俄失去重要外匯收入和市場機會。
美聯社報導，過去鉀肥出口占全球比重達20%的白俄羅斯，自西方國家制裁白俄大型國營企業「白俄羅斯鉀肥」（Belaruskali），並切斷經由立陶宛克萊佩德（Klaipeda）港口的出口路線後，白俄鉀肥出口頓時銳減。這座港口一直是白俄羅斯鉀肥的主要運輸通道。
白俄羅斯經濟研究中心（BEROC）分析師魯茲吉娜（Anastasiya Luzgina）告訴美聯社：「美國、歐洲聯盟（EU）及其盟友的制裁大幅削弱白俄羅斯鉀肥產業，使白俄失去重要外匯收入和進入主要市場的機會。」白俄是全球主要的鉀肥生產國。
魯茲吉娜也說：「明斯克當局期盼美國解除對鉀肥制裁後，能為接下來歐洲放寬更嚴厲的制裁鋪路。至少美國的行動使雙方能開始對話。」
另據歐洲新聞台（Euronews），在2021年8月、距離白俄羅斯上次總統大選1年後，由於西方不承認白俄大選結果並指控選舉舞弊，美國將「白俄羅斯鉀肥」列入制裁名單。
白俄國家統計委員會資料顯示，在白俄羅斯受制裁前，白俄鉀肥年出口額達24億美元（新台幣約752億元），占該國出口比重約8%，貢獻國內生產毛額（GDP）約4%。
明斯克當局與美方達成協議後於今天釋放123名囚犯，包含2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。
畢亞利亞茨基因反對白俄總統魯卡申柯（AlexanderLukashenko）而自2021年7月起遭到監禁，他在2022年成為諾貝爾和平獎的共同獲獎者。
