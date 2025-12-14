未來一周美股四大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括9月與10月的各項經濟數據將陸續公布；11月非農就業報告、消費者物價指數（CPI）、成屋銷售等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括美光、Factset、埃森哲、FedEx、Nike、通用磨坊、達頓餐廳等。

富蘭克林投顧指出，創新將在2026年重塑全球經濟。AI、自動化、數位基礎設施已不再局限於科技領域，而是成為各行各業價值創造的引擎，因此樂觀看待2026年美國經濟前景，創新步伐正在加快，現在正處於創新驅動型經濟周期的早期階段。

富蘭克林投顧分析，數項關鍵因素將支撐美股的領先地位，如自動化與生產力進步、刺激美國投資的親商政策、製造業回流與供應鏈多元化措施。這些趨勢正在推動美國製造業復甦，特別是在工業、能源等先進領域。

富蘭克林投顧 美國經濟 關稅

