美聯航飛東京客機突引擎故障！起飛釀地面失火 空中放油畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國聯合航空一架波音777-200型客機13日自華府飛往東京，起飛後不久因引擎異常緊急返航。圖為這次聯航事故同款波音777-200型客機，僅供示意，並非事故班機。路透
美國聯合航空一架波音777-200型客機13日自華府飛往東京，起飛後不久因引擎異常緊急返航。圖為這次聯航事故同款波音777-200型客機，僅供示意，並非事故班機。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯合航空一架波音777-200型客機13日自華府飛往東京，起飛後不久因引擎異常緊急返航。過程中，民眾拍下班機在空中釋放燃料的畫面，起飛時的引擎故障也一度引燃跑道旁草叢，機場消防人員隨即出動撲滅。機上載有290人，所幸最終安全降落，未傳出人員傷亡。

聯合航空表示，這架803號航班，原定13日從華府杜勒斯國際機場飛往東京羽田機場，起飛時其中一具引擎動力喪失，隨即折返杜勒斯機場。華府都會機場管理局指出，客機起飛時引發的火勢已迅速撲滅，班機於下午約1時30分安全降落，隨後由機場消防人員檢查。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）指出，引擎外罩在起飛時發生分離，導致碎片引燃地面草叢。他並讚揚第一線應變人員迅速處置，避免情況升級。美國聯邦航空總署（FAA）也證實，這架波音777客機在起飛過程中發生引擎故障，已就事故原因展開調查。

根據地面居民拍攝的影片，803號班機在返航途中，於距離機場近40英里的維吉尼亞州戴爾市（Dale City）上空進行放油作業，以符合緊急降落的安全程序。

另外，即時空中交通管制音檔顯示，事發時管制人員冷靜協調班機返航，討論放油程序，並清出航道、要求地面人員進入戒備，確保飛機順利返抵機場。

聯合航空發言人向CNN表示，機上共有275名乘客與15名機組人員，事件中無人受傷；隨後公司也協助受影響旅客重新安排行程，並於當日晚間改由其他飛機執飛這趟航班。

美國聯合航空一架波音777-200型客機13日自華府飛往東京，起飛後不久因引擎異常緊急返航。過程中，民眾拍下班機在空中釋放燃料的畫面。圖/截自@Turbinetraveler在X的影音
美國聯合航空一架波音777-200型客機13日自華府飛往東京，起飛後不久因引擎異常緊急返航。過程中，民眾拍下班機在空中釋放燃料的畫面。圖/截自@Turbinetraveler在X的影音

羽田機場 美國 華府 波音

