與波蘭天然氣管道閒置3年 斯洛伐克續依賴俄輸氣

一條耗資1億歐元（約新台幣36.6億元）、協助斯洛伐克擺脫俄羅斯天然氣依賴的波蘭-斯洛伐克天然氣管道，自3年前大張旗鼓開通以來，使用率幾乎為零。斯洛伐克仍依賴俄羅斯供應天然氣。

根據歐盟天然氣流量彙總網站（ENTSOG）的數據顯示，自開通3年來，這條管道基本上一直處於休眠狀態。除了2023年底和2024年初的短暫活動激增外，沒有天然氣從波蘭流向斯洛伐克。

波蘭經濟新聞網（WNP）報導，波蘭天然氣傳輸營運商 Gaz-System承認天然氣管道的利用率很低，並表示流量「取決於市場需求」。

斯洛伐克是一個內陸國，國內天然氣產量微不足道，幾乎完全依賴進口管道天然氣。在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，斯洛伐克以對俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的合約義務為由，繼續進口俄羅斯天然氣。

2023年，總理費佐（Robert Fico）主導的新政府上任，他批評歐盟對莫斯科的制裁，並表示俄羅斯天然氣對斯洛伐克經濟仍至關重要。

今年年初，儘管俄羅斯停止透過烏克蘭進行天然氣過境，提高了人們對斯洛伐克-波蘭天然氣管道終將被使用的預期，但俄羅斯天然氣繼續從匈牙利輸送到斯洛伐克。

Gaz-System指出，歐盟計劃在2027年後禁止進口俄羅斯天然氣，最終可能會迫使斯洛伐克參與，並將基本休眠的波蘭-斯洛伐克天然氣管道投入營運。

波蘭已經透過波羅的海進口了大部分天然氣，包括透過從挪威運來天然氣的波羅的海管道，以及在希維諾烏伊希切（Świnoujście）的液化天然氣（LNG）碼頭；第二個液化天然氣碼頭將位於格但斯克（Gdańsk），今年上半年開始建設。