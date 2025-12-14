聽新聞
特斯拉跨界賣匹克球拍 火焰噴射器後最新力作

經濟日報／ 編譯梁采蘩／綜合外電
電動車廠特斯拉12日推出匹克球拍，與運動器材公司Selkirk合作，售價350美元。球拍材質採用碳纖維，內部為泡棉結構。圖／Tesla官網
電動車廠特斯拉12日推出匹克球拍，與運動器材公司Selkirk合作，售價350美元。球拍材質採用碳纖維，內部為泡棉結構。圖／Tesla官網

特斯拉最新推出的產品不是電動車，而是一支要價350美元（新台幣約10,967元）的匹克球球拍。馬斯克過去就曾「不務正業」，2018年透過旗下隧道企業Boring Company推出火焰噴射器，如今特斯拉跨足製作匹克球球拍，某種程度上也不令人意外。

特斯拉12日推出這款最新生活風格商品，與運動器材公司Selkirk合作，材質採用碳纖維，內部為泡棉結構，重約220至230公克，稱是「為了頂尖選手進行最佳化設計」。原型球拍曾送交特斯拉進行空氣力學測試。

Selkirk發言人表示，這批限量生產的球拍上架後不到三小時，就於特斯拉官網全數售罄；目前不確定是否會補貨。

匹克球結合網球、羽球與桌球元素，近年來人氣急速攀升。運動與健身產業協會（SFIA）發布《2024年匹克球單項運動報告》指出，自2023年以來，參與人數成長45.8%，三年累計成長幅度高達311%。

在此期間，匹克球已從郊區55歲以上族群的休閒嗜好，轉變為矽谷專業人士間相當流行的運動與社交、拓展人脈的場合。入門級裝備並不昂貴，基本球拍與球組合售價不到50美元。

但隨著比爾．蓋茲等科技圈名人，以及李奧納多．狄卡皮歐等明星加入，市場上逐漸出現高階產品。Selkirk部分球拍售價超過150美元，更高階的價格則達299美元以上。

特斯拉匹克球拍亮相後，在社群媒體上引發兩極反應。一些品牌粉絲認為，這是耶誕節日前夕相當聰明的送禮選項，但定價也很快招來批評。

匹克球選手、Podcast節目主持人米勒（Jimmy Miller）在X發文嘲諷：「Selkirk似乎在說：『我們要讓所有簽約職業選手都走人，然後跟世上最大的品牌合作，而這些品牌跟匹克球一點關係都沒有』。大膽的策略，不知道會不會成功。特斯拉粉絲大概會把球拍買光吧。下一個是誰？蘋果？也許還能來個輝達聯名，順便附送股票！」

