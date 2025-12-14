聽新聞
0:00 / 0:00

日銀利率估升至0.75%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

市場普遍預期，日本銀行（央行）將在12月18至19日決策會議上，把政策利率自目前的0.5%調升至0.75%。彭博引述知情人士報導指出，日銀官員認為，在這輪升息循環結束時，日本利率可能升至0.75%以上。這代表在本周升息後，日銀可能還會進一步調升利率。

知情人士透露，官員們認為，即使將利率提高到0.75%，日銀仍未達到所謂的中性利率水準。部分官員認為1%仍低於中性利率。所謂中性利率是指，央行政策既不限制也不刺激經濟的利率水位，通常是任何貨幣政策周期中的最終目標。

知情人士指出，即使日銀官員根據最新數據更新對該利率的預估，仍不認為區間會大幅縮小。

本月稍早，日銀總裁植田和男曾表示，當中性利率估算區間可以縮小時，央行將公布最新預估，此言引發市場對中性利率的猜測。但他同時警告，此一概念目前只能在相當寬泛的範圍內進行估算。

接受彭博調查的50位日銀觀察人士均預計，該央行將於19日把基準利率上調至0.75%。多數受訪者表示，此次會議核心焦點在於日銀是否會提供新的中性利率分析，投資者正從中尋找未來升息路徑的線索。

日銀 央行 升息

延伸閱讀

警告日本？學者分析遼寧號砲艦外交目的 快打快撤製造威懾

連續7天動作頻頻！日本防衛省：中國遼寧號進太平洋 艦載機起降260次

88元喝兩杯+抽日本雙人機票！ 可不可「焙茶烏龍奶」連3日免費升級、五桐號「草莓奶酪」聯名回歸送小香

南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省 點燃日軍國主義

相關新聞

雙利空夾擊 美晶片股暴跌 投資人本周盯經濟數據、美光財報

包括美國半導體股在內的科技股上周五（12日）重挫，AI利潤疑慮升高、相關基礎設施進度可能延宕，再度引發AI概念股價過高的...

川普點名Fed新任主席「應聽我意見」

美國總統川普十二日在白宮橢圓辦公室接受華爾街日報專訪時表示，傾向於明年任命聯準會（Fed）前理事凱文．華許或白宮國家經濟...

本土整併對抗國際 全球OTT串流大戰

全球ＯＴＴ（線上串流影音）市場都在談整併，小從全球各地的ＯＴＴ本土業者，大到國際平台Netflix（網飛）都打算收購華納...

Fed 新任主席 川普力捧華許 哈塞特獲提名機率從74%大降至53%

美國總統川普12日在白宮橢圓辦公室接受華爾街日報訪問時表示，他傾向選擇前聯準會（Fed）理事華許或國家經濟委員會主任哈塞...

日銀利率估升至0.75%

市場普遍預期，日本銀行（央行）將在12月18至19日決策會議上，把政策利率自目前的0.5%調升至0.75%。彭博引述知情...

甲骨文資料中心傳延後完工 不確定性增加市場規避風險氛圍

彭博資訊報導，甲骨文（Oracle）已延後與OpenAI合建的一些資料中心的完工日期，從原定的2027年延到2028年。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。