日銀利率估升至0.75%

市場普遍預期，日本銀行（央行）將在12月18至19日決策會議上，把政策利率自目前的0.5%調升至0.75%。彭博引述知情人士報導指出，日銀官員認為，在這輪升息循環結束時，日本利率可能升至0.75%以上。這代表在本周升息後，日銀可能還會進一步調升利率。

知情人士透露，官員們認為，即使將利率提高到0.75%，日銀仍未達到所謂的中性利率水準。部分官員認為1%仍低於中性利率。所謂中性利率是指，央行政策既不限制也不刺激經濟的利率水位，通常是任何貨幣政策周期中的最終目標。

知情人士指出，即使日銀官員根據最新數據更新對該利率的預估，仍不認為區間會大幅縮小。

本月稍早，日銀總裁植田和男曾表示，當中性利率估算區間可以縮小時，央行將公布最新預估，此言引發市場對中性利率的猜測。但他同時警告，此一概念目前只能在相當寬泛的範圍內進行估算。

接受彭博調查的50位日銀觀察人士均預計，該央行將於19日把基準利率上調至0.75%。多數受訪者表示，此次會議核心焦點在於日銀是否會提供新的中性利率分析，投資者正從中尋找未來升息路徑的線索。