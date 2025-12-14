Fed 新任主席 川普力捧華許 哈塞特獲提名機率從74%大降至53%

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
美國總統川普12日在白宮橢圓辦公室接受華爾街日報訪問時表示，他傾向選擇前聯準會（Fed）理事華許或國家經濟委員會主任哈塞特，出任下一任Fed主席，並透露華許是他心目中首選。小摩執行長戴蒙則表態支持華許出任Fed主席。

川普說：「是的，我想是他。我覺得就是凱文和凱文，這兩位凱文都很棒。我認為還有其他幾個人也很不錯。」川普最近幾周多次暗示心中有數，外界愈來愈視哈塞特為領跑者，但川普最新說法顯示，華許仍然穩居競逐行列。

Polymarket顯示，哈塞特獲得提名機率從74%降至53%，華許則是從約13%躍升至36%。

知情人士透露，川普10日在白宮與華許會晤45分鐘時，曾詢問若他獲選出任Fed主席，是否能信任他支持降息。川普證實此事，並在談到華許時說：「他認為必須降低利率。我接觸過的其他所有人也都這麼認為。」

川普還表示，他認為下一任Fed主席在利率政策方向上，應該徵詢他的意見。他說：「一般來說，現在已經不再這麼做了。過去這是例行做法，這件事應該要做。我也不認為他應該完全照我們說的去做，但當然，我自認很有判斷力，應該聽聽我的看法。」

被問及希望一年後利率水準為何時，川普說：「1%，甚至可能更低。」他表示，降息將有助於財政部降低為30兆美元政府債務融資的成本，「我們應該擁有全世界最低的利率」。

多名Fed官員12日發表談話，立場明顯分歧，顯示這場圍繞通膨與就業市場的辯論，將持續延燒至明年。

兩位明年將獲得決策投票權的Fed官員中，其中一位強調通膨擔憂，另一位則告誡勞動市場風險。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克說，傾向讓利率維持略具緊縮性，藉此持續對仍然偏高的通膨施壓。費城聯準銀行總裁鮑森則表示，「總體而言，我對勞動市場疲軟的擔憂，略大於對通膨上行風險的顧慮」。

堪薩斯聯準銀行總裁施密德解釋上周反對降息1碼是因通膨偏高，他強調，與10月相比，他對經濟看法沒有根本性變化，通膨仍然偏高。同樣在上周投反對票的芝加哥聯準銀行行長古斯比則說，近幾個月抗通膨進展停滯不前，他希望等待看到更多經濟數據以確認關稅對通膨的影響是暫時性現象。

Fed 新任主席 川普力捧華許 哈塞特獲提名機率從74%大降至53%

