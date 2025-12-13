快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
摩爾線程風光掛牌，但專家警告，別對中國AI晶片發展過度樂觀。網路圖片
摩爾線程風光掛牌，但專家警告，別對中國AI晶片發展過度樂觀。網路圖片

摩爾線程本月風光上市，是中國大陸2019年來最盛大的掛牌盛宴，也為投資人日益看好大陸人工智慧（AI）晶片技術的2025年下註腳，但現實可能沒那麼樂觀。

彭博資訊報導，從摩爾線程、寒武紀科技、再到沐曦（MetaX），大陸市場歡慶曾經默默無名的這些業者，正懷抱宏圖壯志、力圖槓上輝達，至少在大陸國內有得一拚。阿里巴巴、百度等大陸巨頭正進軍AI半導體事業，這也是北京當局的優先要務。

近來，加拿大研究機構TechInsights拆解華為智慧手機，發現裡面的處理器技術，超越外界對大陸晶片商技術能力的想像。知情人士透露，北京也備妥700億美元銀彈，準備支持半導體產業。

然而，現實可能沒那麼樂觀，為使技術進階到先進層級，華為等業者仰賴被美國制裁、無法取得高效生產先進晶片所需設備的中芯國際。寒武紀科技生產旗下最強大處理器的良率，也只有大約20%。TechInsights在報告中示警，中芯為取得成果，付出很多成本代價。

就連摩爾線程也警告投資人可能過於樂觀，這檔股票在12日重挫19%。Aberdeen Investments投資經理李卡爾（音譯）表示，「關鍵挑戰仍是取得先進製程節點的晶圓產能」，「目前仍存在大量缺口，我們預期中國將持續擴展先進製程節點的產能，以解決相關瓶頸，但我們仍預估，未來幾年依舊無法趕上與美國的技術差距」。

大陸業者也深受美國制裁影響。晨星分析師李菲利斯（音譯）表示，大陸業者要複製晶片加軟體的生態系，需要十年以上，因業者須因應客戶不願換供應商、缺乏先進製程技術、設備進口管制等挑戰。

北京 晶片

延伸閱讀

彭博：中5000億元挺國產晶片 規模可與美晶片撥款相提並論

川普同意售中Nvidia高階晶片 正反意見拉鋸

直言中國看穿美方策略 白宮AI主管曝輝達H200遭拒關鍵原因

沒台積代工性能退步！美議員質疑輝達誇大華為實力 要求商務部長說明

相關新聞

大陸AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

摩爾線程本月風光上市，是中國大陸2019年來最盛大的掛牌盛宴，也為投資人日益看好大陸人工智慧（AI）晶片技術的2025年...

馬斯克又不務正業？特斯拉開賣「匹克球拍」 要價上萬元3小時完售

特斯拉最新推出的產品不是電動車，而是一支要價約台幣1萬元的匹克球球拍。馬斯克過去就曾「不務正業」，2018年透過旗下隧道...

AI利潤和基建進度疑慮夾擊…晶片股暴跌 美光財報考驗投資人耐心

美國半導體股在內的科技股周五重挫，人工智慧（AI）利潤疑慮升高、相關基礎設施進度可能延宕，再度引發AI概念股價反映期待過...

供不應求！反映記憶體成本 Dell傳下周調漲企業客戶產品價格

美國電腦大廠戴爾（Dell）傳出計劃自下周三（17日）起，全面調漲商用產品價格，因為個人電腦（PC）產業面臨DRAM、N...

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

摩根大通（JPMorgan）分析師團隊預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計...

聯準會降息、白銀續創歷史新高 法人：金價可望再創高

聯準會如期降息1碼，且仍為明年進一步寬鬆敞開大門同時將開始購買國庫券、美元匯價回落，黃金價格走揚，白銀續創歷史新高價位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。