聯準會降息、白銀續創歷史新高 法人：金價可望再創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

聯準會如期降息1碼，且仍為明年進一步寬鬆敞開大門同時將開始購買國庫券、美元匯價回落，黃金價格走揚，白銀續創歷史新高價位，近周黃金期貨價格上漲1.6%，對於美國經濟的樂觀預期也提振工業金屬需求前景，銅價也續創歷史新高價位，近周倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲2.1%，CRB商品價格指數下跌1.7%。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，金價雖有漲多回檔壓力但下檔也有強力支撐，整體表現仍強勢，長期而言，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

金價 聯準會 降息

