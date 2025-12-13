AI利潤和基建進度疑慮夾擊…晶片股暴跌 美光財報考驗投資人耐心

美國半導體股在內的科技股周五重挫，人工智慧（AI）利潤疑慮升高、相關基礎設施進度可能延宕，再度引發AI概念股價反映期待過高的疑慮。 AI 概念股一周下來劇烈震盪之餘，美光（Micron）下周公布的業績表現，或許有機會平撫投資人的焦慮。

博通（Broadcom）財測不如市場所期，股價暴跌逾11%，市值蒸發約2,200億美元，拖累費城半導體指數和那斯達克綜合指數周五分別重挫5.1%和1.7%。台積電ADR重挫4.2%，輝達和超微（AMD）各跌4%和3%。下周三盤後公布財報的美光大跌6.7%。

標普500指數周四收在歷史新高後，周五也回落1.1%。道瓊工業指數則跌0.5%。

博通進一步加劇投資人對 AI 投資的焦慮。甲骨文（Oracle）周四因營收成長未達分析師預期而重挫近11%，周五又因部分資料中心計畫延宕的報導再跌4.5%。甲骨文對此澄清：「為履行合約所需的各個據點並未出現任何延誤，所有合約承諾仍按計畫推進。」

投資人也擔心，博通拿下AI 新創公司 Anthropic 高達210億美元的訂單，反而可能因 AI 晶片成本較高而壓縮了獲利空間。博通已預警第1季毛利率將低於上季。

BOK Financial 首席投資策略師威特（Steve Wyett）說：「我認為，市場接下來面臨的一個重大問題是，等待這些公司從AI 建設熱潮到開始預期回報的階段，我們願意保持多大的耐心？」

這種心理逐漸在市場發酵，投資人對任何 AI 基礎設施計畫進度不如預期的蛛絲馬跡，都變得格外警惕。使用輝達（NVIDIA）晶片打造資料中心的 CoreWeave周五再跌10%，自上月揭露計畫延宕後，至今已大跌26%。

RBC資本市場分析師賈魯里亞（Rishi Jaluria）說：「這些因素互相加乘、彼此放大。市場如今把甲骨文視為一個風向球，進而追問這對晶片產業意味著什麼？對電力需求又代表什麼？下游影響相當廣泛。」

Navellier & Associates投資長納維利爾（Louis Navellier）則說，美股創高後周五出現獲利了結，其實不令人意外。他說：「AI 泡沫正在消風，但還沒有破裂。 OpenAI 交易的疑慮升高，可能讓後續漲勢更具挑戰。」

美國30年期公債殖利率周五上升6個基點，創下三個月來最高，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（明年有表決權）表示，她傾向讓利率維持略具緊縮性，藉此持續對仍然偏高的通膨施壓。

堪薩斯城聯邦準備銀行施密德也點出消費者物價壓力。他說，他本周反對央行本周調降利率，原因在於通膨仍高於理想水準，且經濟動能依舊存在。

美股接下來得先撐過經濟數據密集公布的一周，因政府停擺而延後發布的11月通膨指標，將改在下周二發布，10月零售銷售也同日公布；接著周四將發布11月消費者物價指數（CPI）。

只要數據符合預期，甚至出現優於預期的驚喜，買盤就有機會在年終之際再度進場。