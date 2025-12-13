美公布委內瑞拉油輪扣押令 白宮稱擬沒收船上石油

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國本週在委內瑞拉外海扣押一艘油輪，此舉被卡拉卡斯當局痛斥為「國際海盜行為」。美方今天公布針對這艘油輪的扣押令，白宮並表示有意沒收船上石油。

綜合法新社與路透社報導，美國總統川普政府數月來持續對委內瑞拉施壓，除了在該地區大規模集結海軍部隊外，還對涉嫌販毒的船隻進行多次致命打擊，造成近90人喪生。

在本週一場戲劇性的突襲行動中，華府控制了這艘油輪，美軍人員從直升機垂降至船上。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，這項行動旨在針對委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的「政權」。

這份由地方法官於11月25日簽署的扣押令，於昨天由美國海岸防衛隊（US Coast Guard）執行。

美國財政部表示，這艘名為「船長號」（Skipper）、前稱「阿迪薩號」（Adisa）的船隻，被用於一個「支持真主黨（Hezbollah）」及伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）旗下部隊的石油運輸網絡，以運送受制裁的石油。

財政部也對馬杜洛的親屬及6家運送委國石油的公司祭出制裁。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）透過聲明表示：「聯邦調查局反情報部門與我們的合作夥伴將繼續執行美方制裁，並切斷我們對手進入金融市場和取得關鍵技術的管道。」

「扣押這艘船凸顯了我們成功讓委內瑞拉與伊朗政府付出代價的努力。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天告訴記者，被扣押的油輪「將前往一個美國港口，且美國確實打算沒收這些石油」。

她說：「我們不會袖手旁觀，看著受制裁的船隻載著黑市石油在海上航行，它的收益將助長全球流氓及非法政權的毒品恐怖主義。」

兩名不願具名的美國官員告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），這艘油輪預計將停靠在德州的加爾維斯敦（Galveston），船員將在抵達後獲釋。

委內瑞拉外交部表示，「強烈譴責並斥責此舉構成公然盜竊與國際海盜行為」。

馬杜洛昨天在一場活動上說：「他們綁架船員，把船偷走，並開啟了一個新時代，一個加勒比海犯罪海盜的時代。」

他補充說：「委內瑞拉將確保所有船隻的安全，以保障委國石油在世界各地的自由貿易。」

