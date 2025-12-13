快訊

直言中國看穿美方策略 白宮AI主管曝輝達H200遭拒關鍵原因

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
白宮AI與加密幣主管塞克斯（中）7月18日在「Genius法案」簽署儀式上致詞，美國總統川普則站在一旁觀看。路透
白宮AI與加密幣主管塞克斯（中）7月18日在「Genius法案」簽署儀式上致詞，美國總統川普則站在一旁觀看。路透

美國總統川普8日宣布，將允許輝達H200晶片出貨至中國。這項作法是白宮AI事務主管塞克斯（David Sacks）所支持的政府策略之一，原本目的是將美國競爭者引入中國市場，以此挑戰華為等中國科技龍頭，但他12日受訪時，對這項策略是否能奏效已抱持保留態度。

塞克斯接受彭博科技（Bloomberg Tech）專訪時引述相關報導指出，中國已看穿美方這項策略，正拒絕採購輝達H200晶片，轉而支持國產半導體。他說：「他們正在拒絕我們的晶片」，並提及當天看到未具體說明的新聞，稱：「顯然他們不想要，我認為原因在於他們希望實現半導體自主。」

他指出，中國希望扶植並補貼華為是對H200興趣不高的關鍵原因。即便如此，他仍為允許中國取得H200晶片的決定辯護，稱這是一項「落後」技術，已不再屬於最先進水準。

塞克斯說：「你看到的是，中國之所以不拿這些晶片，是因為他們想要扶植並補貼華為。我們當初的一項盤算是，向中國出售的不是最先進、而是較為落後的晶片，藉此從華為手中奪取市占率。但我認為中國政府已經看穿這一點，這也是他們不允許引進這些晶片的原因。」

塞克斯的說法將使外界質疑輝達是否能恢復來自中國的營收。輝達已在營收預測中完全移除中國資料中心市場，但執行長黃仁勳曾估計，今年中國的資料中心市場規模可達500億美元。彭博情報（Bloomberg Intelligence）分析師則認為，H200在中國的年營收潛力約為100億美元，但前提是中國願意接受這家美國公司的晶片。

輝達發言人在聲明中表示，該公司仍持續與政府合作，為經審核的客戶申請出口許可證。聲明指出：「雖然目前尚無結果可供公布，但很明顯，過去3年範圍過於廣泛的出口管制助長了美國的海外競爭對手，並讓美國納稅人付出數十億美元的代價。」

