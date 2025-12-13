委國超級油輪「船長號」遭美扣押 傳駛往休士頓
據2名消息人士今天透露，美國最近在委內瑞拉附近扣押的超級油輪「船長號」（Skipper）目前正駛往休士頓。這是美國打擊委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）諸多行動的一環。
路透社報導，據TankerTrackers.com網站分析的衛星圖，這艘超級油輪載有約185萬桶委內瑞拉梅雷重油（Merey heavy crude）。此船因體積過大無法通過休士頓航道，因此要在附近下錨並將貨物卸至小船運送。
大休士頓海港局（Greater Houston Port Bureau）主席卡瑞洛（Eric Carrero）表示，「目前，我們尚未收到任何通知或代理文件表明『船長號』計畫停靠休士頓港。」
美國海岸防衛隊休士頓－加爾維斯敦（Houston-Galveston）分部，尚未回覆置評請求。出售原油的委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），亦未回覆置評請求。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）本週表示，此油輪已被攔截並依扣押令扣留。蓋亞那（Guyana）海事局指此船冒用蓋亞那國旗。
美國扣押遭制裁的委內瑞拉油輪，已使雙方關係急劇惡化。知情人士昨天表示，美國正準備攔截更多運送委內瑞拉石油的船隻。
