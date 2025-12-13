估值25兆元！SpaceX告知員工回購股份 暗示明年可能IPO

科技億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX 12日告知員工，將回購內部人持有的股份，交易估值約8000億美元（約台幣25.14兆元），並表示正為明年可能進行的首次公開募股（IPO）預做準備。

根據紐約時報取得的致員工信，SpaceX財務長約翰森（Bret Johnsen）表示，公司計畫以每股421美元（約台幣13230元）的價格，向股東回購總值25.6億美元的股份，價格幾乎是先前內部股價的2倍，並在信中暗示公司可能啟動公開上市。

他寫道：「是否真的會發生、何時發生，以及將以何種估值進行，目前仍高度不確定，但我們的想法是，如果執行得極為出色，且市場條件配合，公開募股可能籌集到相當可觀的資金。」

這項向員工回購股份的提議，將使SpaceX成為全球最有價值的未上市私人公司，超越目前估值約5000億美元的 OpenAI。一旦SpaceX上市，可能成為史上規模最大的公開上市案之一，並為股東創造極為龐大的財富。SpaceX沒有立即回覆詢問。

紐約時報指出，SpaceX 多年來從Founders Fund與谷歌母公司Alphabet等投資方籌集數十億美元資金，但馬斯克仍是最大單一股東，截至2022年持股比例約為44%。

儘管馬斯克過去經常批評公開市場，並曾於2018年與放空方及分析師交鋒後，威脅要將特斯拉私有化。不過，隨著SpaceX正尋求更多資金，馬斯克顯然已暫時擱置對公開市場的顧慮。近日他也在旗下社群平台「X」暗示，SpaceX可能很快上市。SpaceX 財務長約翰森則12日的信中表示，公開上市將為公司開啟新的發展途徑。