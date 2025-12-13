快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

聽新聞
0:00 / 0:00

估值25兆元！SpaceX告知員工回購股份 暗示明年可能IPO

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
搭載星艦的SpaceX超重型助推器10月13日從美國德州星際基地的發射台上升空，進行第11次試飛。路透
搭載星艦的SpaceX超重型助推器10月13日從美國德州星際基地的發射台上升空，進行第11次試飛。路透

科技億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX 12日告知員工，將回購內部人持有的股份，交易估值約8000億美元（約台幣25.14兆元），並表示正為明年可能進行的首次公開募股（IPO）預做準備。

根據紐約時報取得的致員工信，SpaceX財務長約翰森（Bret Johnsen）表示，公司計畫以每股421美元（約台幣13230元）的價格，向股東回購總值25.6億美元的股份，價格幾乎是先前內部股價的2倍，並在信中暗示公司可能啟動公開上市。

他寫道：「是否真的會發生、何時發生，以及將以何種估值進行，目前仍高度不確定，但我們的想法是，如果執行得極為出色，且市場條件配合，公開募股可能籌集到相當可觀的資金。」

這項向員工回購股份的提議，將使SpaceX成為全球最有價值的未上市私人公司，超越目前估值約5000億美元的 OpenAI。一旦SpaceX上市，可能成為史上規模最大的公開上市案之一，並為股東創造極為龐大的財富。SpaceX沒有立即回覆詢問。

紐約時報指出，SpaceX 多年來從Founders Fund與谷歌母公司Alphabet等投資方籌集數十億美元資金，但馬斯克仍是最大單一股東，截至2022年持股比例約為44%。

儘管馬斯克過去經常批評公開市場，並曾於2018年與放空方及分析師交鋒後，威脅要將特斯拉私有化。不過，隨著SpaceX正尋求更多資金，馬斯克顯然已暫時擱置對公開市場的顧慮。近日他也在旗下社群平台「X」暗示，SpaceX可能很快上市。SpaceX 財務長約翰森則12日的信中表示，公開上市將為公司開啟新的發展途徑。

X SpaceX 馬斯克 IPO

延伸閱讀

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

相關新聞

美股收黑 博通重挫引發AI投資疑慮、台積電ADR大跌4.2%

美股週五（12日）收盤下跌，科技股普遍疲弱，投資人對人工智慧（AI）相關企業的投資回報持更謹慎態度，其中科技大廠博通

黃仁勳獲金融時報風雲人物 創AI榮景影響力再進化

「哈囉，Jensen，我是川普總統。」今年2月，黃仁勳和妻子在家中吃蛋糕慶生時，接到幾通陌生來電，本想不予理會，手機卻再...

估值25兆元！SpaceX告知員工回購股份 暗示明年可能IPO

科技億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX 12日告知員工，將回購內部人持有的股份，交易估值約8000億美元（約台幣25.14...

找名人代言也難救銷量 干邑白蘭地出了什麼問題？

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊巨星詹姆斯今年10月曾在社群平台發文，內容似乎暗示要退休，最後答案揭曉，原來是幫法國干邑白蘭地打廣告的噱頭，不少球迷覺得受騙，相當不滿。不過，這種酒的確需要引人注意，因為今年銷往美國金額持續滑落，只剩新冠疫情時代一半。干邑白蘭地出了什麼問題？找球星代言有用嗎？

美與盟邦簽署稀土協議 攜手日、韓、星等成立聯盟

美國總統川普政府與盟邦簽署協議，以抗衡中國大陸在稀土等關鍵礦物的支配地位，並防範北京對人工智慧（AI）等科技領域日益擴大...

Fed重新任命11位聯準銀總裁

美國聯準會（Fed）理事會已重新任命所有地區聯邦準備銀行總裁，給予新的五年任期，緩解了美國總統川普的Fed理事盟友可能封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。