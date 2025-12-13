黃仁勳獲金融時報風雲人物 創AI榮景影響力再進化

「哈囉，Jensen，我是川普總統。」今年2月，黃仁勳和妻子在家中吃蛋糕慶生時，接到幾通陌生來電，本想不予理會，手機卻再次響起，他接聽後以為那是惡作劇；這通電話不僅最終成為長達45分鐘的談話，也象徵這位父母來自台灣的科技界執行長與白手起家的川普之間關係的開始。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼獲選為美國時代雜誌（TIME）2025年AI領域百大影響力人物、英國金融時報（Financial Times）全球影響力人物、時代雜誌2025年度風雲人物後，今天再獲金融時報評選為年度風雲人物（FT Person of the Year）。

輝達今天透過電子郵件表示，報導詳述黃仁勳如何體現經典的美國夢故事，並說明他在超過30年的時間裡，透過不斷對繪圖技術、加速運算與AI做出大膽且目光長遠的布局，培養出一套鼓勵前瞻工程思維、持續推動創新的企業文化，造就了今日的輝達。

以下內容整理自金融時報。

輝達獲准向中國出售H200 黃仁勳進入權力核心

金融時報寫道，輝達獲准向中國銷售旗下H200晶片，這項決定長期遭到許多美國國安體系內部人士的反對，這象徵黃仁勳進軍權力走廊的舉動本週終於開花結果。

過去有很長一段時間，晶片被視為數位世界中不受寵的繼子（unloved stepchildren），到了今年，晶片已成為席捲商業界和金融界AI熱潮的背後推動力。

金融時報因為黃仁勳在這場轉型中所扮演的角色，將他評選為年度風雲人物。報導指出，他是這波龐大AI浪潮背後的核心推動者，而這股浪潮具備重塑全球經濟的潛力。

如今，輝達已經成為全球市值最高的公司，黃仁勳個人的淨資產預計將在2025年底超過1600億美元（近新台幣5兆元），躋身全球前10大富豪之列。

長期具危機意識 在成功高峰仍抱持警惕

報導指出，黃仁勳向來會說，在科技產業，任何領先都是脆弱的，提醒不可自滿。在中國，晶片製造商華為已取得進展，在美國，Google等公司也在開發自己的晶片；不過，在ChatGPT引發全球AI競賽的3年後，輝達在AI晶片上的領先展現出驚人韌性。

黃仁勳獲得外界高度關注，將他推向「科技先知」與「願景型領袖」的角色，他顯然已經準備好承擔這樣的角色。當他說「輝達是歷史上最具影響力的科技公司之一」時，是以一種陳述事實的語氣來表達，這也正是他一貫的說話風格。

2025年，資料中心走入大眾視野，各國為了滿足未來AI需求，競相打造大型運算設施，這股熱潮成為低迷景氣中的亮點，並為美國GDP的成長貢獻了相當的比重。輝達作為AI晶片的主要供應商，而晶片約占資料中心成本的一半，其財富也隨之飆升。

部分批評者認為，黃仁勳選擇投資其他AI公司，當中甚至包括輝達自己的客戶，這種做法形同一種具有風險的「循環式交易」，恐怕是人為地推高了對輝達晶片的需求。不過，黃仁勳自己形容，分散現金的做法是一種用來培育更廣泛AI生態系的方式。

市場擔憂AI泡沫，黃仁勳則關注自己能掌控的交易；他強調，「大家談投資談得很熱，但真正的投資人是非常有紀律的」。當他談到支出原因時也非常進入狀態，他說：「運算發展花60年才走到今天…要讓全世界電腦現代化，所需時間不會只有兩年。」

系統化解說硬題目 個人魅力吸引滿場聽眾

報導也提到，黃仁勳偏教學式的演講風格，很快就帶領聽眾進入較為艱深的主題。聽眾未必熟悉他說的晶片架構與先進軟體細節，但他的明星效應仍次次吸引滿場觀眾。

輝達的成功來自一連串他人未能察覺、不願冒險的賭注，黃仁勳則將此歸功於他對自身能力的信心，在一小群親近團隊支持下，能夠辨識出具有重塑世界潛力的技術。

輝達全球業務運營執行副總裁普里（Jay Puri）是黃仁勳的親近戰友之一；他表示，黃仁勳的難能可貴之處，在於敢下重注、堅持到底，一旦下定決心便難以動搖。

黃仁勳曾說：「我沒什麼嗜好，第一是照顧家人，其餘時間百分之百都在工作。」

報導同時指出，黃仁勳在公司培養一種韌性文化，將員工視作家人，同時要求極高。他認為，管理者經常公開表揚、私下批評，而這樣的做法「其實方向完全相反了」。

與川普打交道取得成功 「穿梭外交」影響力進化

黃仁勳坦言，今年被推上地緣政治舞台，對他而言確實是一項挑戰，政治領袖和政治決策者不談論技術，而那卻是他的「母語」。不過，他與川普打交道取得了成功。

報導寫道，黃仁勳展現出其對「川普式交易」的熟稔。在川普訪問阿拉伯聯合大公國期間，促成大規模晶片銷售，之後又同意將輝達在中國銷售的收益一定比例上繳美國；然而其對中國的突破也引起反對者不滿，批評這個策略只是奉承川普，過於粗糙。

輝達早期投資人毛瑞茲（Mike Moritz）則讚許黃仁勳的「穿梭外交」（shuttle diplomacy），在不同國家或權力中心之間頻繁溝通，包括輝達晶片製造地台灣。

黃仁勳認為，讓產品在中國不可或缺，與在其他市場維持地位並無不同。他說：「我面對到的是全球一些深具實力科技公司的競爭…我們必須贏得留在這裡的權利。」