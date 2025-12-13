義大利深陷中國經貿侵襲 貿易逆差、中資併購擴大

快訊

中央社／ 羅馬12日專電

義大利面臨中國的經濟侵襲壓力日益嚴重。義媒引述國家統計局數據指出，今年前10個月，義國對中貿易逆差已達406億歐元（約新台幣1.5兆元）；此外，在義大利電器市場稱霸的德商MediaWorld也遭中資收購，勢將為中國產品打開更多通路。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）引述義大利國家統計局（Istat）數據指出，「中國商品入侵義大利市場已不再是政治口號，而是不爭的經濟事實。」推估到年底，義大利對中國貿易逆差將達450億歐元。中國2024年對義貿易順差已超過340億歐元，幾乎是2019年的2倍，中國對義出口額是進口額的3倍。

●義媒：美關稅促中國貨傾銷歐洲 低價品恐擊垮歐企

晚郵報分析數據指出，中義貿易逆差擴大主因，是義國對中國採購大幅增加。2024年，義大利在化學產業對中採購超過80億歐元，在電腦、電子和光學領域進口75億歐元，在電器與機械領域各進口約60億歐元。

報導指出，美國近期採取的關稅措施使得未能進入美國市場的商品，進一步轉攻歐洲市場。而歐洲內需疲軟，且缺乏快速有效的防禦措施，這將使歐洲市場變得特別脆弱。這種現像在義大利尤其明顯，但實際上影響整個歐盟

中國對義大利的傾銷模式也在轉變中。報導分析，義大利產業以往多從中國進口低價零件加工，現在中國在許多產業不再僅提供零件，而是直接「販售成品」。

中國成品的低價策略讓歐洲商品難以匹敵，使義大利許多中小企業面臨生存危機，有些被迫關閉，有些必須縮減規模或重新設計整條生產線。因此大量湧入的「Made in China」成品正在侵蝕義大利和歐洲工業先前擁有的市場。

●歐盟急祭政策反制中國 中資併購藏國安危機

中國電動車傾銷歐洲市場是其一明顯案例，此外中國電商Temu、Shein等低價平台興起，也使銷往歐洲的零售包裹數量激增，先前價值150歐元以下的包裹免稅，歐盟近期開始檢討因應對策。

英國金融時報12日報導，歐洲聯盟（EU）計劃推出一項「歐洲製造」小型車補貼，協助歐洲車廠抵禦中國電動車競爭。歐盟12日也決議，在2026年7月提早開始實施，針對境外小額包裹徵收3歐元關稅。

中資同時持續在歐洲擴大收購版圖。中國電商巨擘京東（JD.com）近期收購德國電子產品零售商Ceconomy，這家德商旗下擁有MediaWorld和Saturn兩家連鎖通路。

其中MediaWorld是義大利電器零售通路領導品牌，擁有大量義大利客戶個資，讓這項商業交易增添國安風險。根據路透社9日報導，義大利政府已動用管制特殊戰略性商業交易的「黃金權力」，要求京東必須將義大利客戶個資儲存在歐洲境內資料庫，不得洩漏給中國。

