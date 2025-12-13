美股收黑 博通重挫引發AI投資疑慮、台積電ADR大跌4.2%

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
科技股普遍疲弱，美股12日收盤下跌。路透

美股週五（ 12 日）收盤下跌，科技股普遍疲弱，投資人對人工智慧（AI）相關企業的投資回報持更謹慎態度，其中科技大廠博通（Broadcom）股價重挫逾 11% 成為盤面焦點。儘管該公司公布了優於預期的財報與本季強勁財測，但投資人仍對科技企業在 AI 相關投資回報感到疑慮。

受科技股影響，美股主要指數中，費城半導體指數跌幅5.10%最為明顯。大型科技股如輝達 Nvidia 亦面臨賣壓下跌3.27%，而台積電 ADR 也受到拖累，收盤大跌4.20%。反映出 AI 板塊短期內仍承壓。

美股主要指數如下表現：

道瓊工業平均指數小幅下跌約 0.5%，收在 48,458.05 點。

標普 500 指數下跌約 1.07%，收在約 6,827.41 點。

那斯達克綜合指數下挫約 1.7%，收報 23,195.17 點。

