毛利率警示引發AI報酬疑慮 博通股價重挫11%

美國科技大廠博通（Broadcom）今天股價重挫超過11%，這家晶片製造商警告，低毛利率的客製化人工智慧（AI）處理器銷售增加正壓縮獲利能力，引發投資人對大型科技企業AI投資回報的疑慮。

路透報導，在科技股歷經一波猛烈上漲、部分公司估值創下歷史新高後，投資人對AI支出的審視更加嚴格。

然而，多位分析師仍認為AI的長期潛力依然穩固。

受惠於這項科技的企業，特別是晶片製造商，隨著產業投入數千億美元擴充產能，全年依舊有望取得可觀的成長。

博通今年已拿下龐大合約，包括Anthropic的210億美元訂單，以及谷歌（Google）的客製化Ironwood晶片訂單。儘管博通今天股價重挫，但年度漲幅仍超過57%。

金融諮詢機構Melius Research分析師萊齊斯（BenReitzes）說：「以目前來看，這麼多企業的支出意願仍然非常大，現在就按下恐慌按鈕還早了些。」