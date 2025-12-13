聽新聞
盧特尼克：台積電將在美投資2000億美元

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國商務部長盧特尼克。 （歐新社）
美國商務部長盧特尼克。 （歐新社）

美國商務部長盧特尼克十一日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪時指稱，川普政府將讓台積電在美國設廠投資的金額破兩千億美元（約台幣六點三兆元），在美國創造達三萬個就業機會。

自美國總統川普一月回任以來，即持續祭出關稅措施，包含對特定產業加徵關稅，旨在促進製造業回流美國。他曾揚言對輸美半導體徵收關稅，但宣稱在美設廠或設廠中則可豁免。

川普此前屢屢提及，美國晶片產業外移至其他國家及地區，包括台灣，但多家晶片公司都正回流美國。

盧特尼克十一日受訪時批評，拜登政府根據晶片法給台積電約六十億美元（約台幣一八八七億元）補助，讓台積電在美國興建並擁有價值六百億美元的廠房，「我們認為那不對」，之後台積電對美投資激增至一六○○億美元（約台幣五兆元）。

盧特尼克還說，「我認為，我們會讓台積電在美國設廠投資超過兩千億美元，創造三萬個工作機會，這才是我們該做的」。

全球最大晶圓代工廠台積電繼原本規畫在美國亞利桑那州興建三座晶圓廠後，三月初又宣布，將對美國投資至少一千億美元（約台幣三點一兆元），用於興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠和一座研發中心，使台積電在美國的總投資金額達一六五○億美元（約台幣五點二兆元）。

