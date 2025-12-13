OpenAI高階主管：預計明年首季推出ChatGPT成人模式

中央社／ 舊金山11日綜合外電報導

美國科技網站The Verge報導，OpenAI應用事業部執行長西莫（FidjiSimo）今天就GPT-5.2進行簡報時告訴記者，她預計ChatGPT「成人模式」將於2026年第一季推出。

OpenAI的年齡預測模型目前仍在初期測試階段，該模型旨在自動做出判斷，何時對18歲以下用戶啟動特定防護與內容限制。

西莫在進行簡報時指出，該公司已在部分國家測試這個模型，以評估其辨識青少年的能力，並避免誤判為成年人，公司希望在推出成人功能前，確保這部分能正確。

過去幾個月以來，多家線上服務推出了更廣泛的年齡驗證技術，部分是為了符合新頒布的法律規定。

