OpenAI高階主管：預計明年首季推出ChatGPT成人模式
美國科技網站The Verge報導，OpenAI應用事業部執行長西莫（FidjiSimo）今天就GPT-5.2進行簡報時告訴記者，她預計ChatGPT「成人模式」將於2026年第一季推出。
OpenAI的年齡預測模型目前仍在初期測試階段，該模型旨在自動做出判斷，何時對18歲以下用戶啟動特定防護與內容限制。
西莫在進行簡報時指出，該公司已在部分國家測試這個模型，以評估其辨識青少年的能力，並避免誤判為成年人，公司希望在推出成人功能前，確保這部分能正確。
過去幾個月以來，多家線上服務推出了更廣泛的年齡驗證技術，部分是為了符合新頒布的法律規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言