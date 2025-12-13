聽新聞
馬斯克證實 SpaceX明年有望IPO！估值上看1.5兆美元

聯合報／ 編譯簡國帆黃淑玲／綜合報導

全球首富馬斯克在社群媒體Ｘ發文，以簡短的幾個字，證實SpaceX有望在二○二六年首度公開發行股票（ＩＰＯ）。若SpaceX真的在明年ＩＰＯ，市場普遍認為，這將是明年資本市場最重大的盛事。

科技部落格Ars Technica的柏格（Eric Berger）發表文章，檢視明年將是SpaceX上市的正確時機。他表示，人工智慧（ＡＩ）的崛起與太空資料中心的商機，是重要考量。此前多家媒體也都報導，SpaceX尋求在明年掛牌，希望籌得三百億美元，獲得一點五兆美元的估值。

馬斯克在社群媒體Ｘ發文表示，「一如往常，艾瑞克（柏格的名字）準確」。這番言語激勵美股太空類股延續漲勢。

馬斯克上周發表太空ＡＩ運算的機會，「搭配在地化ＡＩ運算的衛星，把（運算）結果從低延遲的太陽同步軌道送回，不用三年，將成為生成式ＡＩ位元流最低成本方式」。

三星也積極與馬斯克接觸。南韓中央日報報導，三星電子會長李在鎔十一日在德州泰勒市晶圓廠會見特斯拉執行長馬斯克，並帶領馬斯克參觀工廠生產線，針對雙方未來合作和製程良率目標進行深入討論。

報導指出，馬斯克要求三星電子在泰勒廠內設置特斯拉的專用辦公空間，以利該公司人員進駐，直接監控晶片產出。

知情人士透露，三星電子與特斯拉正在測試一種新的商業模式，讓客戶參與製程的每個階段，諸如晶片設計、工廠建造、生產線配置、封裝等，以利加速客戶意見回饋，象徵兩家公司的夥伴關係比傳統的供應商、客戶關係更密切。

三星電子與特斯拉今年七月簽下一百六十五億美元合約，為特斯拉生產下一代ＡＩ６晶片。先前三星電子努力爭取到原本由台積電獨家代工的部分特斯拉ＡＩ５晶片訂單，馬斯克當時表示，他直接與李在鎔溝通，才決定選擇三星電子為核心夥伴。

特斯拉下單三星電子生產的先進晶片，是希望為發展自駕、機器人和ＡＩ專案所需的晶片，在美國找到可靠的供應來源。

三星電子德州泰勒廠已經砸下超過五十兆韓元（約三百四十億美元），準備要開始讓全部產能投入先進晶片製造。分析師表示，三星電子與特斯拉加強合作，順利的話，可望吸引輝達、超微等其他大客戶。

