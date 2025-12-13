聽新聞
0:00 / 0:00

GPT-5.2問世…矽谷反應冷 問題出在「獲利能力」

聯合報／ 記者馬瑞璿、編譯季晶晶／綜合報導
OpenAI發布旗下最先進的一款人工智慧模型GPT-5.2，以迅速回應日益激烈的競爭。資料照片。路透
OpenAI發布旗下最先進的一款人工智慧模型GPT-5.2，以迅速回應日益激烈的競爭。資料照片。路透

就在谷歌發表廣獲好評的Gemini 3之後，OpenAI本周四對外發布最新的人工智慧（ＡＩ）模型ＧＰＴ｜5.2，但矽谷科技圈普遍反應冷淡。iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，OpenAI已經很明確把風向帶往「企業市場」，但就跟所有Ｂ２Ｂ生意一樣，在資本市場環境裡，投資人想看到獲利能力的證明，接下來，OpenAI要面臨的是資源拉扯。

OpenAI指出，ＧＰＴ｜5.2在製作試算表、建立簡報、理解圖像、撰寫程式碼及處理長篇脈絡等方面，都優於前代模型。ＧＰＴ｜5.2將提供Instant、Thinking與Pro三種版本。Instant擅長快速寫作與資訊搜尋，Thinking更適合程式撰寫與規劃等結構化工作，而Pro則能在難題上給出最準確答案。

今年八月，OpenAI發布備受期待的新模型ＧＰＴ｜5，但市場反響不一，有人質疑其是否真的帶來革命性進步。十一月，OpenAI再推出新模型ＧＰＴ｜5.1，很快又被更強大的Gemini 3光芒所掩蓋，谷歌Gemini 3因推理和寫程式的能力出色而受到好評，促使OpenAI宣布「紅色警戒」，重新分配內部資源，全力強化ChatGPT並暫緩其他專案。

OpenAI執行長奧特曼周四受訪時指出：「Gemini 3對我們的影響，沒有原先擔心的那麼大。」他還預計OpenAI明年一月能脫離「紅色警戒」。他說：「我認為當競爭威脅出現時，你要聚焦處理，而且要迅速解決。」

OpenAI宣稱，ＧＰＴ｜5.2在一些博士專家級的指標超越Gemini 3，但多數人沒有太大感覺。程世嘉表示，這是因為ＧＰＴ｜5.2的發布主要是針對企業市場，強調專家能力有提升，對於一般消費者而言，則是一些漸進式的改善，當然不會引起一般使用者太大的反應。

觀察OpenAI要面臨的難題，程世嘉分析，OpenAI一方面要維持消費者市場的品牌熱度繼續燒大錢，一方面又要把資源挪移一大塊到建立樸實無華的企業通路、專注模型的正確性和穩定性和安全性。跨入這個市場，OpenAI等於重新走一次雲端業者ＡＷＳ、ＧＣＰ、Azure走過的所有路，畢竟企業ＡＩ現在還是依附在雲端上面，這條路真的難走，再一次還是基礎建設的比拚。

程世嘉指出，ChatGPT對於消費者的「魔力」頂多維持住，使用者成長已經掉回單月單位數，要再往上已經有相當的困難，現在的情勢也逼得OpenAI不能再把大把銀子燒在創造魔力，而需重視獲利。

ChatGPT Gemini OpenAI AI

延伸閱讀

矽谷人形機器人高峰會 美業者曝台灣最大優勢「美對中存在不信任」

新模型兩樣情？OpenAI發布GPT-5.2市場冷淡 專家：不能再燒銀子了

迪士尼10億投資OpenAI 允Sora使用米老鼠等經典卡通人物

矽谷人形機器人高峰會 宛如實體ChatGPT走入日常

相關新聞

輝達考慮增產H200晶片 因中國大陸需求旺盛

路透引述兩位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達對中國客戶表示，由於訂單量超越現行產能水準，正考慮增產H200 A...

華爾街憂美股後繼無力陷「失落十年」 專家：報酬率恐下探這數字

華爾街開始擔心，美國股市近年迭創新高後，是否將因估值過高或牛市後繼無力，而迎來「失落的十年」，也就是十年內報酬率不見增長...

GPT-5.2問世…矽谷反應冷 問題出在「獲利能力」

就在谷歌發表廣獲好評的Gemini 3之後，OpenAI本周四對外發布最新的人工智慧（ＡＩ）模型ＧＰＴ｜5.2，但矽谷科...

逃避思考？年輕人寫作業到電郵全靠AI 專家點Z世代一大優勢

人工智慧（AI）的興起，不只在金融市場掀起巨浪，對於年輕世代的影響這方面，也有許多人憂心忡忡，認為現在的學生和年輕員工過...

盧特尼克：台積電將在美投資2000億美元

美國商務部長盧特尼克十一日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪時指稱，川普政府將讓台積電在美國設廠投資的金額破兩千億美元（約台幣六點三兆元），在美國創造達三萬個就業機會。

馬斯克證實 SpaceX明年有望IPO！估值上看1.5兆美元

全球首富馬斯克在社群媒體Ｘ發文，以簡短的幾個字，證實SpaceX有望在二○二六年首度公開發行股票（ＩＰＯ）。若Space...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。