繼時代雜誌後再奪殊榮 黃仁勳獲FT年度風雲人物

英國金融時報（FT）評選輝達執行長黃仁勳為年度風雲人物，原因是在由晶片引爆的AI熱潮中，他扮演核心角色。他站在史上最大規模民間投資浪潮的正中央，這股資金推升美國經濟、驅動股市榮景，他推動的技術具備重塑所有產業的力量。

距離ChatGPT引爆全球AI競賽已經三年，輝達在AI晶片領域領先地位依然穩固。該公司市值曾一度突破5兆美元，現約4.4兆美元，居全球之首。黃仁勳個人身價則超過1,600億美元，躋身全球前十大富豪。

被外界視為科技先知的他始終提醒，科技領先本身極為脆弱。中國華為在先進晶片設計上急起直追，以及Google等大型科技企業投入自研晶片的正面挑戰，輝達仍憑藉其完整供應鏈與開發者生態系，尤其是難以取代的軟體工具Cuda，維持壓倒性優勢。

今年資料中心大舉擴建成為美國經濟亮點，其中AI晶片成本約占一半，推動輝達需求持續攀升。為建構更完整生態系，黃仁勳也積極投資AI新創，包括部分客戶企業。儘管外界質疑可能造成循環交易，他強調金額規模不足以扭曲市場。

黃仁勳今年還踏入地緣政治舞台。他在與川普互動中展現靈活手腕：先配合川普出訪中東，促成沙烏地與阿聯的大型晶片採購；後又同意與美國政府分享輝達在中國的銷售收益，以換取出口許可。

