道瓊、標普500昨聯袂收高 那指獨憔悴…雜誌封面魔咒 嚇壞AI股

美股道瓊和標普500指數11日聯袂收高，唯科技股為主的那斯達克綜合指數獨憔悴，反映甲骨文利空消息拖累AI概念股下挫，不巧同日時代雜誌（TIME）公布2025年度風雲人物，以AI科技巨頭群像作為封面故事照片，讓許多投資老手為之駭然，唯恐所謂「雜誌封面魔咒」捲土重來。

時代雜誌「封面魔咒」最早是由分析師蒙哥馬利提出。他首創「時代雜誌封面指標」，亦即俗稱的「雜誌封面指標」，意指若某綜合性雜誌（例如時代雜誌）以時下熱門投資題材作封面故事，那麼這類題材股漲勢也快結束了。

獲選時代年度風雲人物後公司股價表現

後來，Ritholtz財富管理公司共同創辦人李托茲根據曾與蒙哥馬利交談後心得，訂出適用「雜誌封面指標」必須符合的三項標準：首先，必須是主流、非商業雜誌的封面才適用；其次，必須是廣為一般大眾所知概念或主題；第三，資產價格必須已大幅上漲。

李托茲解釋雜誌封面指標背後邏輯：等到某種投資趨勢連主流的綜合性雜誌主編都覺得，重要到值得以封面故事大篇幅報導時，這種題材能賺的錢早就被人賺走了。

一些華爾街人士後來將雜誌指標概念加以擴充，從綜合性雜誌延伸至商業雜誌。例如，Spectra Markets總裁唐內里的研究發現，經濟學人雜誌的封面故事作為反指標，效力也很強。

唐內里分析過往數據後發現，這種反指標過往紀錄輝煌。儘管採樣範本小，包含今年在內只有九個實例，但出奇靈驗。

唐內里指出，與獲選「年度風雲人物」相關的投資趨勢或公司，一年後股價上漲占比只有13%。唯一例外是英特爾，共同創辦人葛洛夫1997年登上年度風雲人物雜誌封面的一年內，該股並未遭遇賣壓，直到幾年後股價才隨達康泡沫爆破重挫。

此外，馬斯克在2021年獲選時代雜誌年度風雲人物，結果一年後特斯拉股價跌65%，兩年後跌幅29.5%。

另一例是貝佐斯，他在1999年以該年風雲人物之姿登上時代雜誌封面，一年後，亞馬遜股價大跌85.8%，兩年後跌掉75.2%。