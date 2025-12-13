博通財測藏隱憂 股價重挫

受惠AI產品熱銷，博通（Broadcom）上季獲利與營收、本季營收預測都優於預期，卻因預期本季毛利率可能下滑、未來六季的未出貨訂單額令部分投資人失望，股價12日在美股早盤應聲重挫逾8%。

分析師指出，博通股價下跌，主要反映市場對客戶集中、毛利率看減、非AI事業本季成長停滯等的憂慮。

博通公布，在止於11月2日的年度第4季（上季）淨利年比激增97%至85.1億美元，經調整後每股盈餘為1.95美元，營收比去年同期漲28%至創新高的180.2億美元，都高於華爾街預期，其中AI晶片營收年增74%。博通預期本季營收將為高於預期的191億美元，AI晶片營收將年增100%到82億美元，非AI營收則將持平。

執行長陳福陽預期未來18個月出貨730億美元的訂單，金額令部分投資人失望。博通未提供全年AI營收預測，陳福陽表示這是「移動的目標」，因很難確切預測2026年會是什麼樣子，寧願不給任何指引。