Fed重新任命11位聯準銀總裁

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國聯準會（Fed）理事會已重新任命所有地區聯邦準備銀行總裁，給予新的五年任期，緩解了美國總統川普的Fed理事盟友可能封殺部分聯準銀行總裁的憂慮。

Fed理事會11日表示，已「一致同意」再度任命有意留任的11位地區聯準銀行總裁與第一副總裁，從2026年3月1日起展開新的五年任期。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克將在明年2月退休，因此未表決，但第一副總裁韋納布爾（Cheryl Venable）獲得新任期，將在找到新總裁前，擔任代理總裁。

根據法律，所有地區聯準銀行總裁並非由總統提名、經參議院同意，而是由各聯準銀行董事會挑選，與第一副總裁的任期同為五年，兩者在任期屆滿前都須由Fed理事會投票是否任命，目前任期預定2026年2月28日結束。

這個結果也暫時解決了Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）組成的一大關鍵問題。

Fed理事會對地區聯準銀行總裁的投票鮮少獲得關注，但美國總統對Fed緩慢降息的敵意、以及積極在理事會安插自己人馬的行動，已引發各界關注川普挑選的理事是否會封殺部分聯準銀行總裁人選。

