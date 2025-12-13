美與盟邦簽署稀土協議 攜手日、韓、星等成立聯盟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普政府與盟邦簽署協議，以抗衡中國大陸在稀土等關鍵礦物的支配地位。（路透）
美國總統川普政府與盟邦簽署協議，以抗衡中國大陸在稀土等關鍵礦物的支配地位。（路透）

美國總統川普政府與盟邦簽署協議，以抗衡中國大陸在稀土等關鍵礦物的支配地位，並防範北京對人工智慧（AI）等科技領域日益擴大的威脅。

Politico報導，美國政府12日與日本、南韓、新加坡、澳洲、以色列等國簽署「矽土和平」（Pax Silica）協議，並成立聯盟，以解決關鍵礦物的供應缺口，並克服中國對關鍵礦物與科技業高額投資帶來的挑戰。華府將主動尋求其他國家加入聯盟。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）說，這份協議為成員國的共同研發、生產、及基礎建設鋪路，意在抗衡中國大陸的「一帶一路」。

華府發起的這個聯盟，凸顯川普政府將大陸近乎壟斷稀土、與支配全球供應鏈等行徑視為重大威脅。北京已利用壟斷地位祭出稀土出口管制，以反擊川普政府對大陸外銷貨品嚴厲的關稅措施。

美國也擔憂，北京大舉投資人工智慧（AI）、量子運算等領域，有可能在21世紀取得競爭優勢。

海柏格說，「這是由經濟安全聯盟提出的產業政策，也能改變現況，因為目前我們未能齊聚一堂，探討AI經濟、以及如何與中國就AI展開競爭」，「透過對準我們的經濟安全方針，我們能攜手共進，阻卻中國買港口、重要鐵路、運輸與物流走廊的能力，擋下中國用來強化出口經濟模式的一帶一路」。

海柏格指出，川普政府的目標是從現有的五個國家進一步擴大聯盟，把更多擁有礦物、科技，製造資源的盟國與夥伴國納入其中。

這項宣言的簽署儀式也為「矽土和平」峰會揭幕，來自歐盟、加拿大、荷蘭、阿聯的官員皆與會。會中將討論如何在先進製造、礦物精煉、物流層面展開合作。

美國 川普

延伸閱讀

回歸核心圈！美總統女婿庫許納重返團隊 川普：我們需要他的頭腦

川普放行H200晶片 市場預期陸企將大量採購但「保持低調」

白宮加碼猛批！川普政治、家庭涉華納出售案 CNN恐落入其盟友手裡

川普施壓馬杜洛 馬查多：對委內瑞拉政局影響顯著

相關新聞

GPT-5.2問世…矽谷反應冷 問題出在「獲利能力」

就在谷歌發表廣獲好評的Gemini 3之後，OpenAI本周四對外發布最新的人工智慧（ＡＩ）模型ＧＰＴ｜5.2，但矽谷科...

逃避思考？年輕人寫作業到電郵全靠AI 專家點Z世代一大優勢

人工智慧（AI）的興起，不只在金融市場掀起巨浪，對於年輕世代的影響這方面，也有許多人憂心忡忡，認為現在的學生和年輕員工過...

美與盟邦簽署稀土協議 攜手日、韓、星等成立聯盟

美國總統川普政府與盟邦簽署協議，以抗衡中國大陸在稀土等關鍵礦物的支配地位，並防範北京對人工智慧（AI）等科技領域日益擴大...

Fed重新任命11位聯準銀總裁

美國聯準會（Fed）理事會已重新任命所有地區聯邦準備銀行總裁，給予新的五年任期，緩解了美國總統川普的Fed理事盟友可能封...

道瓊、標普500昨聯袂收高 那指獨憔悴…雜誌封面魔咒 嚇壞AI股

美股道瓊和標普500指數11日聯袂收高，唯科技股為主的那斯達克綜合指數獨憔悴，反映甲骨文利空消息拖累AI概念股下挫，不巧...

繼時代雜誌後再奪殊榮 黃仁勳獲FT年度風雲人物

英國金融時報（FT）評選輝達執行長黃仁勳為年度風雲人物，原因是在由晶片引爆的AI熱潮中，他扮演核心角色。他站在史上最大規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。