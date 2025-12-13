美與盟邦簽署稀土協議 攜手日、韓、星等成立聯盟

美國總統川普政府與盟邦簽署協議，以抗衡中國大陸在稀土等關鍵礦物的支配地位，並防範北京對人工智慧（AI）等科技領域日益擴大的威脅。

Politico報導，美國政府12日與日本、南韓、新加坡、澳洲、以色列等國簽署「矽土和平」（Pax Silica）協議，並成立聯盟，以解決關鍵礦物的供應缺口，並克服中國對關鍵礦物與科技業高額投資帶來的挑戰。華府將主動尋求其他國家加入聯盟。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）說，這份協議為成員國的共同研發、生產、及基礎建設鋪路，意在抗衡中國大陸的「一帶一路」。

華府發起的這個聯盟，凸顯川普政府將大陸近乎壟斷稀土、與支配全球供應鏈等行徑視為重大威脅。北京已利用壟斷地位祭出稀土出口管制，以反擊川普政府對大陸外銷貨品嚴厲的關稅措施。

美國也擔憂，北京大舉投資人工智慧（AI）、量子運算等領域，有可能在21世紀取得競爭優勢。

海柏格說，「這是由經濟安全聯盟提出的產業政策，也能改變現況，因為目前我們未能齊聚一堂，探討AI經濟、以及如何與中國就AI展開競爭」，「透過對準我們的經濟安全方針，我們能攜手共進，阻卻中國買港口、重要鐵路、運輸與物流走廊的能力，擋下中國用來強化出口經濟模式的一帶一路」。

海柏格指出，川普政府的目標是從現有的五個國家進一步擴大聯盟，把更多擁有礦物、科技，製造資源的盟國與夥伴國納入其中。

這項宣言的簽署儀式也為「矽土和平」峰會揭幕，來自歐盟、加拿大、荷蘭、阿聯的官員皆與會。會中將討論如何在先進製造、礦物精煉、物流層面展開合作。