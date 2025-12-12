美股早盤／科技股持續輪動…台積電ADR跌0.6% 道瓊再創新高

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股12日早盤呈現投資人持續輪動出科技股，但道瓊指數續創新高。路透
美股道瓊工業指數12日早盤再創新高，上漲99點，或0.2%，但同時投資人持續從科技股輪動到其他有價值領域，導致標普500指數下跌0.1%，那斯達克指數則跌0.3%。費城半導體指數跌幅更加明顯，下跌了1.7%，台積電ADR則跌0.6%。

晶片大廠博通早盤大跌約8%，儘管該公司交出優於預期財報和強勁的本季財測，並表示看好人工智慧（AI）晶片銷售將會翻倍。運動服飾大廠Lululemon則大漲11%，因該公司在歷經過去一年的慘淡表現後宣布，明年1月底執行長將換人。

隨著AI交易面臨到更多壓力，超微、美光等晶片大廠也都和博通一樣，早盤下跌，金融、醫療保健和工業等其他類股則小幅上漲，主要贏家包括花旗、禮來和奇異航太。

這意味著美股今日可能又是輪動交易的一天，投資人昨天已展現過大舉湧入被認為對經濟局勢較為敏感的景氣循環股，並對與AI交易相關的成長股進行獲利了結。這些動作出現在美國聯準會（Fed）10日今年第三度降息後。

