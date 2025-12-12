快訊

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

歐盟同意對所有小包裹徵3歐元關稅 對付中國大陸低價貨傾銷

中央社／ 布魯塞爾12日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）成員國財政部長今天達成同意，明年7月1日起對所有進口小型包裹徵收3歐元（約新台幣110元）關稅，以應付Shein和Temu等電商平台進口大量廉價商品傾銷問題。

法新社報導，歐盟1個月前才同意對價值不到150歐元（約新台幣5500元）且直接寄給消費者的包裹取消免關稅優惠，許多這些包裹當中的商品是歐洲消費者透過在中國成立的電商平台購入。

去年共有46億件這類小型包裹進入歐盟，平均每秒145餘件，其中91%來自中國，且歐盟預期數量還會再增加。

歐洲零售商說，他們面臨Shein、Temu和AliExpress等海外平台的不公平競爭，因為這些業者販售的商品經常未遵守歐盟訂定的嚴格規範。

歐盟的1名發言人表示，新的3歐元關稅是臨時措施，直到歐盟就這類進口品的課稅問題決定出永久解決辦法才會取而代之。

歐盟關鍵成員國法國去年約有8億件這類包裹流入，使得法國政府面臨國內要求採取行動的強大壓力，因而將這項議題列為優先要務。

法國財長勒斯鳩（Roland Lescure）對於今天的結果表示歡迎，稱這是「歐盟的一大勝利」。他說：「歐洲正在採取具體行動來保護自己的單一市場、消費者及主權。」

