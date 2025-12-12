輝達考慮增產H200晶片 因中國大陸需求旺盛

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
路透報導，由於中國需求旺盛，輝達考慮增產H200晶片。路透
路透報導，由於中國需求旺盛，輝達考慮增產H200晶片。路透

路透引述兩位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達對中國客戶表示，由於訂單量超越現行產能水準，正考慮增產H200 AI晶片。此前，美國總統川普已在9日表示，將允許輝達對中國出口H200晶片，並對相關銷售抽成25%。

其中一位消息人士說，來自大陸的需求是如此旺盛，促使輝達傾向增加產能。這些消息人士拒絕具名，因為相關討論並未公開。

輝達並未立即回應路透的置評請求。

路透10日報導，阿里巴巴、字節跳動等中國大型企業，本周已向輝達傳達採購H200的意願，且有意大量下單。

然而，前景仍未明朗。北京當局尚未放行陸企採購H200。其中一位知情人士、以及第三位消息人士指出，大陸官員10日召開緊急會議，討論是否允許H200進口至中國。

H200 輝達 晶片 北京 美國 陸企 川普

