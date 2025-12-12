助歐洲車對抗大陸車 歐盟擬推小型車專屬優惠政策

英國金融時報報導，歐洲聯盟（EU）計劃推出一項「歐洲製造」小型車新分類，將提供特別停車權、較寬鬆的法規及更優惠的補貼，以協助歐洲車廠抵禦中國電動車競爭。

「金融時報」（Financial Times）報導，這項新的純電小型車分類將是歐盟即將公布一套措施中的一環，目的是減輕歐洲汽車產業的壓力。

歐洲車廠目前面臨了中國平價電動車大量湧入、美國關稅政策，以及市場需求疲弱等多重壓力夾擊。

報導中表示，符合資格的車種必須在歐洲生產且重量低於一定標準，將可享有保留停車位與充電設施的優先使用權，並獲得未來10年豁免特定新法規，包括2026年即將上路的安全標準與歐盟7期（Euro 7）排放標準。

由於中國電動車與插電式油電混合車主攻大型車款，小型車是歐洲車廠仍具競爭力的車種之一。

斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）與雷諾（Renault）等車廠主張建立一個更為平價、法規較寬鬆的小型車分類，讓生產小型電動車可以獲利。同時，車廠也遊說將部分現有小型車納入此分類，像是雷諾（Renault）新款Twingo、斯特蘭蒂斯集團的Citroën ë-C3，以及福斯（Volkswagen）的Golf等。

歐盟這項小型車的分類部分借鏡日本「輕型車」（Kei car）政策，將與外界高度關注的歐盟2035年燃油車禁售令檢討案一併提出。該法案2021年首度提出，規定2035年起禁止在歐盟銷售全新燃油車，被視為歐盟氣候政策的里程碑。

但該禁令受到汽車產業與右翼政治人物強烈施壓，認為迫使汽車產業轉型至電動車的速度過快。歐盟執委會內部正就此展開討論，相關檢討報告將於16日公布。