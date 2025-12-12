快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

助歐洲車對抗大陸車 歐盟擬推小型車專屬優惠政策

中央社／ 布魯塞爾12日綜合外電報導

英國金融時報報導，歐洲聯盟（EU）計劃推出一項「歐洲製造」小型車新分類，將提供特別停車權、較寬鬆的法規及更優惠的補貼，以協助歐洲車廠抵禦中國電動車競爭。

「金融時報」（Financial Times）報導，這項新的純電小型車分類將是歐盟即將公布一套措施中的一環，目的是減輕歐洲汽車產業的壓力。

歐洲車廠目前面臨了中國平價電動車大量湧入、美國關稅政策，以及市場需求疲弱等多重壓力夾擊。

報導中表示，符合資格的車種必須在歐洲生產且重量低於一定標準，將可享有保留停車位與充電設施的優先使用權，並獲得未來10年豁免特定新法規，包括2026年即將上路的安全標準與歐盟7期（Euro 7）排放標準。

由於中國電動車與插電式油電混合車主攻大型車款，小型車是歐洲車廠仍具競爭力的車種之一。

斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）與雷諾（Renault）等車廠主張建立一個更為平價、法規較寬鬆的小型車分類，讓生產小型電動車可以獲利。同時，車廠也遊說將部分現有小型車納入此分類，像是雷諾（Renault）新款Twingo、斯特蘭蒂斯集團的Citroën ë-C3，以及福斯（Volkswagen）的Golf等。

歐盟這項小型車的分類部分借鏡日本「輕型車」（Kei car）政策，將與外界高度關注的歐盟2035年燃油車禁售令檢討案一併提出。該法案2021年首度提出，規定2035年起禁止在歐盟銷售全新燃油車，被視為歐盟氣候政策的里程碑。

但該禁令受到汽車產業與右翼政治人物強烈施壓，認為迫使汽車產業轉型至電動車的速度過快。歐盟執委會內部正就此展開討論，相關檢討報告將於16日公布。

歐盟 電動 歐洲車

延伸閱讀

唯一獲得歐盟健康認證的水果 3品種奇異果各有令人驚奇的好處

歐盟憂中國大陸人權狀況 北京：已提嚴正交涉

與歐盟15國駐台代表餐敘 鄭麗文：務實為區域和平穩定創造條件

歐盟擬放寬企業ESG要求

相關新聞

華爾街憂美股後繼無力陷「失落十年」 專家：報酬率恐下探這數字

華爾街開始擔心，美國股市近年迭創新高後，是否將因估值過高或牛市後繼無力，而迎來「失落的十年」，也就是十年內報酬率不見增長...

逃避思考？年輕人寫作業到電郵全靠AI 專家點Z世代一大優勢

人工智慧（AI）的興起，不只在金融市場掀起巨浪，對於年輕世代的影響這方面，也有許多人憂心忡忡，認為現在的學生和年輕員工過...

輝達考慮增產H200晶片 因中國大陸需求旺盛

路透引述兩位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達對中國客戶表示，由於訂單量超越現行產能水準，正考慮增產H200 A...

聯準會降息激勵華爾街創新高 亞股跟隨美股收漲

美國聯邦準備理事會（Fed）再度降息，激勵華爾街股市創新高，亞洲股市今天追隨美股漲勢，全面走高

傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

路透引述兩位知情人士報導，晶片大廠英特爾（Intel）今年測試一款有疑慮的晶片製造工具，由與中國大陸牽連甚深、且旗下兩個...

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

美股道瓊和標普500指數11日聯袂收高，唯科技股為主的那斯達克綜合指數獨憔悴，反映甲骨文利空消息拖累人工智慧（AI）概念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。