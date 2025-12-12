快訊

逃避思考？年輕人寫作業到電郵全靠AI 專家點Z世代一大優勢

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
許多人憂心忡忡，認為現在的學生和年輕人過度依賴AI，但這批「AI世代」也是因為對這種科技駕輕就熟，而掌握了不同的優勢。美聯社
人工智慧（AI）的興起，不只在金融市場掀起巨浪，對於年輕世代的影響這方面，也有許多人憂心忡忡，認為現在的學生和年輕員工過度依賴AI，從寫作業到寫電郵等所有事情，幾乎都靠AI完成的情況並非好事。

然而，史丹福大學技術專家諾金（Kiara Nirghin）卻認為，Z世代對AI駕輕就熟反而是一種優勢，「年輕一代不只是採用人工智慧，而是在人工智慧的薰陶下長大」。

今年才25歲的諾金，已是美國應用AI研究實驗室Chima的共同創辦人，她本周在舊金山舉行的財星雜誌AI活動上表示，年輕的創業家已經把程式設計視為能與AI代理人合作所完成的任務，而不是自己一個人獨力從零開始；AI「已從根本上改變了寫作、考試及申請工作等事情的方式，因為現在已經能夠與不同的模型或代理，肩並肩一起工作」。

她進一步解釋，對AI的運用熟練，已使Z世代跟那些比他們年長的人有所不同，使他們能夠開拓尚未開發出的AI案例和應用。

部分專家認為，AI削弱了我們的批判性思考能力；MIT媒體實驗室的研究人員在2025年的一項研究發現，ChatGPT使用者「在神經、語言和行為層面的表現始終低於平均值」。

但諾金認為，大家最大的誤解，是以為年輕人使用AI是為了逃避思考，但「我認為真正聰明的Z世代，正利用它進行更深入的思考」。

出生於南非的諾金，16歲那年就贏得了Google科技博覽會（Google Science Fair）大獎，之後並多次獲得時代、富比世等國際媒體評選為最有影響力的年輕人。

諾金指出，透過AI處理複雜的研究報告，可以產生原本可能想不到的見解，從而讓使用者獲得全新的視角。

她將AI焦慮比喻為氣候焦慮，兩者都源自於人類害怕行動不夠迅速，無法維持領先地位。

她還說，「在過去這幾周裡，有兩個模型的發布大幅地改變了標準，以至於過去使用AI所做的幾乎所有事情，現在都可以提升十倍」。

