快訊

午宴突抽搐…駐印度副代表謝柏輝驟逝享年52歲 當地警方調查中

主動提議茶敘…賴總統邀三院茶會「韓國瑜不克出席」 府：意外與不解

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街憂美股後繼無力陷「失落十年」 專家：報酬率恐下探這數字

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
華爾街開始擔心，美股近年迭創新高後，是否將因估值過高或牛市後繼無力，而迎來「失落的十年」。美聯社
華爾街開始擔心，美股近年迭創新高後，是否將因估值過高或牛市後繼無力，而迎來「失落的十年」。美聯社

華爾街開始擔心，美國股市近年迭創新高後，是否將因估值過高或牛市後繼無力，而迎來「失落的十年」，也就是十年內報酬率不見增長，或落後其他市場。

BusinessInsider報導，愈來愈多市場預測者提出這個可能性，認為美國股市可能受到兩大因素拖累：其一是估值，因股價來到歷史新高。根據全球本益比（World PE Ratio）網站分析，標普500指數目前本益比約27倍，高於五年平均值19.5-25.4倍。估算美國股市總市值與國內生產毛額（GDP）比率的「巴菲特指標」，近來也顯示美股估值過高。

其二是牛市持續已久。標普500指數已自2022年的低點上漲逾九成；另外，美股自2009年前後的金融危機谷底以來，便處於已持續近15年的長期牛市。

如今，更多分析師預期，美股可能進入「失落的十年」，意即在此期間報酬率將接近零，或大幅落後全球其他市場。

美銀（BofA）股市策略師預測，標普500指數未來十年將下跌0.1%，理由在於高估值，以及該指數連續幾年的二位數漲幅。回顧過去會發現這是很糟糕的表現，因該指數自1950年代以來，每年平均上漲10.5%。

美銀在給客戶的報告中寫道：「依歷史數據計算，即使是明年也相當嚴苛：標普500指數連續三年報酬率逾15%之後的一年，平均報酬率往往比平均年化報酬低2.3個百分點。若要避免出現第七個「失落的十年」，投資人恐需仰賴國內生產毛額（GDP）和每股盈餘（EPS）帶來驚喜。」

Apollo全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Sløk）表示，「標普500指數（當下）的預期本益比和接下來十年年化報酬率的歷史關係顯示，投資人恐怕得面臨，該指數在這十年的報酬率為零」。

高盛銀行則估計，標普500指數未來十年每年漲幅約為6.5%，不如歐洲、日本、亞洲和新興市場的預估報酬率；同期美股估值每年也將下跌約1%，其他市場將有更好的獲利成長表現。

高盛分析師寫道，「若最大型企業的獲利能力以及（或者）估值轉弱，除非另有一批新的『巨星』脫穎而出，否則當前這些股票巨頭回落時，恐將拖累大盤報酬率」。

年化報酬率 指數 標普 美股 美國 巴菲特指標 華爾街

延伸閱讀

新模型兩樣情？OpenAI發布GPT-5.2市場冷淡 專家：不能再燒銀子了

香蕉恐「偷走」果昔營養…專家曝數據差了84％：建議改搭它們

工業股領漲 美股道瓊、標普創新高

經濟大趨勢 專家把脈／中華經濟研究院院長連賢明：產業環境挑戰多

相關新聞

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

美股道瓊和標普500指數11日聯袂收高，唯科技股為主的那斯達克綜合指數獨憔悴，反映甲骨文利空消息拖累人工智慧（AI）概念...

傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

路透引述兩位知情人士報導，晶片大廠英特爾（Intel）今年測試一款有疑慮的晶片製造工具，由與中國大陸牽連甚深、且旗下兩個...

矽谷人形機器人高峰會 美業者曝台灣最大優勢「美對中存在不信任」

台灣推動發展智慧機器人，在今天登場的矽谷人形機器人高峰會上，擁有大量實際場域機器人部署經驗的RoboWorks管理總監皮...

華爾街憂美股後繼無力陷「失落十年」 專家：報酬率恐下探這數字

華爾街開始擔心，美國股市近年迭創新高後，是否將因估值過高或牛市後繼無力，而迎來「失落的十年」，也就是十年內報酬率不見增長...

聯準會降息激勵華爾街創新高 亞股跟隨美股收漲

美國聯邦準備理事會（Fed）再度降息，激勵華爾街股市創新高，亞洲股市今天追隨美股漲勢，全面走高

日股反彈！巿場押注日本央行將升息 從科技股轉向金融股

市場普遍認為日本銀行（Bank of Japan）下週幾乎確定將會升息，投資人將目光從科技類股轉向金融類股，帶動金融股上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。