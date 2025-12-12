電動車商Rivian自主研發自駕晶片 委由台積電代工

電動車製造商Rivian Automotive今天發表首款自家設計的自駕專用電腦晶片，逐步脫離AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的處理器，並推出一款名為Autonomy+、價格遠低於競爭對手特斯拉（Tesla）的付費駕駛輔助套件。

路透社報導，Rivian這家生產電動皮卡和休旅車的公司是在首度舉辦的「自駕與人工智慧日」活動上宣布這些消息，此時正值全球各大車廠積極投資數十億美元發展AI系統，用以推動技術挑戰重重的自駕車科技。

Rivian表示，公司長遠目標是實現第4級自動駕駛，也就是在特定條件下，車輛能夠無需人類干預自動行駛。

為此，Rivian開發名為「大型駕駛模型」（LargeDriving Model）的AI基礎模型，經由龐大的真實及模擬駕駛數據訓練，將成為未來自駕技術的關鍵支撐。

這款新自研晶片名為Rivian自動駕駛處理器，將大幅提升車輛處理來自攝影機、LIDAR（光達）及其他感測器數據的能力，是達成更高階自駕目標的重要一步。

Rivian執行長史卡林格（R.J. Scaringe）接受路透社專訪時表示，公司深度垂直整合的模式在低產能階段成本高昂，但隨著規模擴大，透過節省供應商利潤並依需求客製化零件，將轉化為重大成本優勢。

特斯拉同樣自行開發AI專用晶片，晶片由三星電子和台積電代工，而Rivian這次的新晶片製造也由台積電負責。

Rivian資深副總裁拉賈戈帕蘭（Vidya Rajagopalan）表示，預計這個會在2026年年底上市的組合，將成為北美消費型車款中運算與感測效能最強大的組合。