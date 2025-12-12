菲律賓因內外衝擊 世銀下修經濟成長預測

基於全球需求疲軟與國內衝擊等因素，世界銀行下調菲律賓2025年經濟成長預測值至5.1%，但可望於明、後年逐漸回升。

根據世界銀行（WB）的2025年12月版「菲律賓經濟更新報告」，菲律賓2025年經濟成長預測為5.1%，低於6月時預測的5.3%。

菲律賓政府先前將今年經濟成長目標設定在5.5%至6.5%之間，2026年至2028年則為6%至7%。

世界銀行指出，2025年菲律賓經濟被下調的原因包括國內投資疲弱、企業信心低迷、海外直接投資下降以及國內衝擊，如颱風與洪澇等天災和貪污醜聞延遲公共建設注資等。

但世界銀行表示，儘管面臨挑戰，菲律賓經濟得力於國內需求強勁，未來2年有望溫和回升，於2026年達5.3%，再於2027年增至5.4%。

通貨膨脹率維持在低檔、就業情況穩健，加上貨幣寬鬆政策壓低利率，民間消費可望得到帶動；公共基建計畫重獲動能、電信及運輸與再生能源等產業的投資開放措施，料可刺激投資。

世界銀行引述菲律賓、馬來西亞及汶萊部門主管穆斯塔法歐魯（Zafer Mustafaoğlu）說，菲律賓可利用強健的經濟基礎來實施更大步的改革，以釋放成長潛力。

報告指出，近年菲律賓的經濟增長主要集中於「非貿易性」業界，如建築、國內服務及零售，繁文縟節造成製造業職缺增加緩慢、出口商家數量縮減，導致出口表現落後於區域同儕。

世界銀行建議，菲律賓可強化物流與能源競爭力、簡化及數位化投資申請流程、增加對都會經濟走廊的投資與有效管理、發揮地方政府的潛力，以進一步穩定經濟成長前景。