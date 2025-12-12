澳洲出資 Google將在巴紐鋪設3條海底電纜

快訊

中央社／ 巴布亞紐幾內亞莫士比港12日綜合外電報導

太平洋最大島國巴布亞紐幾內亞今天宣布，美國科技業巨擘Google（谷歌）將在當地鋪設3條海底電纜，由澳洲依照去年10月與巴紐簽署的共同防衛協議全額出資。

路透社報導，中國正在強化在太平洋地區的影響力，而澳洲與美國的軍事戰略家認為，位於澳洲北方的巴布亞紐幾內亞居於重要戰略位置。

巴紐天然資源豐富但大部分地區仍有待開發，因此這項海纜計畫將使其骨幹網路獲得一大升級。

巴紐資訊與通訊科技部代理部長齊亞利利（PeterTsiamalili）在聲明中說，這3條國際級高容量海纜將連結巴紐北部和南部與布干維爾自治區（Bougainville），使其受單點故障（SPOF）衝擊降低，有助吸引超大規模雲端業者及全球數位企業投資。

齊亞馬利利指出，這項計畫總額1億2000萬美元（約新台幣37億4500萬元），全由澳洲根據雙方去年簽署的「鱷魚條約」（Pukpuk Treaty）提供資金，展現兩國對於推動數位安全、區域穩定及國家發展的共同承諾。

根據聲明，齊亞馬利利本週曾在Google的澳洲辦公室與澳洲和美國的外交官會面，討論這項建設計畫。

澳洲 巴布亞紐幾內亞

