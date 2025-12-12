美聯準會降息 新加坡多家銀行下調定存利率

美國聯準會在政策會議上宣布降息1碼，為今年以來連續第3次降息。對國際貿易依賴程度高的新加坡，近期在地的多家銀行陸續下調定存利率。專家表示全球利率在過去一年多走低，美歐等主要央行進入降息週期，定存利率下滑反映此趨勢。

聯準會在政策會議上宣布降息1碼，主席鮑爾（Jerome Powell）表示，現行政策足以穩住就業風險，同時維持對抗通膨的立場。他也提到，美國經濟成長預估上調，關稅帶來的通膨壓力預料將在明年下半年趨緩。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。道明證券商品分析主管梅利克（Bart Melek）日前曾表示，市場越來越相信聯準會將會降息，因此看到美元略有走弱、對黃金有利。

新加坡新明日報今天報導，近期在地多家銀行陸續下調定存利率。新加坡新幣定存利率低於2%，截至12月11日，星展銀行的定存利率降至最高1%。

此外，還有3家銀行的定存利率也下調，其中大華銀行降幅明顯，由1.35%降至最高1.20%，下滑0.15個百分點；其他兩家則是興業銀行和滙豐銀行，分別下調0.1和0.05個百分點。

整體而言大部分銀行的最高定存年利率介於1.1%到1.3%之間。經濟師宋生文接受當地媒體訪問表示，本地利率下調都屬正常現象，過去一年多，全球利率走低，美國與歐洲等主要央行進入降息周期，定存利率下滑也反映了這個趨勢。

他預估，如果沒有意外本地利率將持續下滑，可能在明年下半年觸底，關鍵仍取決於全球經濟增長、通膨走向，以及美國聯準會明年是否繼續降息。