繼時代雜誌後…黃仁勳再登金融時報「年度風雲人物」 關鍵原因曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳獲評金融時報年度風雲人物。美聯社
黃仁勳獲評金融時報年度風雲人物。美聯社

金融時報將黃仁勳評為年度風雲人物，原因是在由晶片引爆的AI熱潮中，他扮演核心角色。他站在史上最大規模民間投資浪潮的正中央，這股資金推升美國經濟、驅動股市榮景，而他推動的技術，具備重塑所有產業的力量。

距離ChatGPT引爆全球AI競賽已經三年，黃仁勳掌舵的輝達（Nvidia）在AI晶片領域的領先地位依然穩固。該公司市值曾一度突破5兆美元，現約4.4兆美元，位居全球之首。黃仁勳個人身價則超過1,600億美元，躋身全球前十大富豪。

被外界視為科技先知的他始終提醒，科技領先本身極為脆弱。中國華為在先進晶片設計上急起直追，以及Google等大型科技企業投入自研晶片的正面挑戰，輝達仍憑藉其完整供應鏈與開發者生態系，尤其是難以取代的軟體工具Cuda，維持壓倒性優勢。

今年，資料中心大舉擴建成為美國經濟亮點，其中AI晶片成本約占一半，推動輝達需求持續攀升。為建構更完整的生態系，黃仁勳也積極投資AI新創，包括部分客戶企業。儘管外界質疑可能造成循環交易，他強調金額規模不足以扭曲市場。

黃仁勳今年還踏入地緣政治舞台。他在與美國總統川普的互動中展現出靈活手腕：先配合川普出訪中東，促成沙烏地與阿聯的大型晶片採購；後又同意與美國政府分享輝達在中國的銷售收益，以換取出口許可。後者尤其凸顯他能在美中科技對立的夾縫中游刃有餘地斡旋。

談及中國市場，他表示這裡的挑戰與其他地區無異。「我面對的是全球最強大的科技公司，我很確定他們想把我排擠出去。我們必須靠實力爭得一席之地。」

黃仁勳的工作節奏聞名業界。他坦言「從醒來工作到睡覺，沒有任何嗜好」。輝達採行扁平化管理，約有50至60名主管直接向他匯報。他用工程師思維管理公司，強調公開討論問題、從錯誤中學習。輝達的崛起，靠的是一連串在市場尚未成形就押注的技術，黃仁勳具備別人沒有的、大膽押注並堅持到底的信念。

至於AI的未來，他既不認同擔憂失控的末日論，也不追隨超級智慧的加速派。他認為AI真正的挑戰是工程問題：如何讓像ChatGPT這樣的技術擴展到更廣泛、能直接提升產業生產力的應用。他說自己刻意避免科幻式想像，「幻想AI的未來只會讓人過度或不足投資。我努力讓自己保持務實」。

美國 川普 黃仁勳 AI 晶片 ChatGPT 輝達 華為

