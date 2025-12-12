輝達重返中國大陸是終章前的序曲？2028年現轉折

中國大陸需要輝達（Nvidia）嗎？乍看之下，答案是肯定的。在美國總統川普表示，將允許輝達向中國出口H200人工智慧處理器後，隨即傳出阿里巴巴與字節跳動有意大量訂購的消息。不過，路透熱點透視（Breakingviews）專欄作家Robyn Mak指出，隨著華為與其他本土廠商逐步拉近AI晶片的技術差距，這個答案恐怕很快會改變。

華府實施多年的制裁與出口管制，讓中國科技產業面臨尖端半導體嚴重短缺的困境，這不僅催生了地下黑市，也促使企業透過在海外訓練大型語言模型等合法途徑來繞過限制。雖然寒武紀與摩爾線程等中國本土晶片公司在負責用戶查詢回應的AI推理晶片上取得顯著進展，但它們至今尚未能製造出具有競爭力的模型訓練處理器。

川普的解禁之舉，讓輝達執行長黃仁勳暫時鬆一大口氣。研究機構Frost & Sullivan預估，中國大陸AI晶片銷售額將從2026年的540億美元，大幅成長至2029年的1,890億美元。金融時報引述知情人士報導，中國監管機構已釋出訊號，只要買方能合理解釋需求，將允許部分H200在中國銷售。

不過，如果期待北京態度就此緩和，黃仁勳恐怕要失望。中國官方曾因安全考量公開批評輝達，並對該公司啟動反壟斷調查。當前，中國正加速推動技術自主化進程，力求降低對外國技術的依賴。

根據路透社引述消息人士報導，中國政府近期已禁止使用國家資金的資料中心採購外國AI晶片，此舉可能使價值數十億美元的訂單轉向本土製造商。這些措施已初見成效：伯恩斯坦（Bernstein）分析師Qingyuan Lin預估，到2028年，中國本土推理晶片會供過於求，國產晶片製造商的市占率將突破90%。

華為已為此制定為期三年的技術路線圖，準備在訓練用處理器領域挑戰輝達。

根據美國科技研究機構Institute for Progress分析，這家華為目前的最尖端晶片，在運算能力與記憶體頻寬方面，仍明顯落後於H200晶片。然而，華為在網路互連技術領域正取得令人矚目的進展，該技術能將數千個性能較弱的處理器連結為一個協同運作的整體，這可能逐步抵消輝達在單一晶片性能上的領先態勢。

輝達重返大陸市場的優勢或許很短命。