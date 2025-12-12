矽谷人形機器人高峰會 宛如實體ChatGPT走入日常

人形機器人為科技界的下一個激烈戰場，矽谷人形機器人高峰會今天登場，近40家機器人、元件廠商參展，除家事型機器人，能以人性化方式與人對話的社交型機器人也亮相，宛如實體ChatGPT。美國小學生說，未來若家中出現機器人，「可能會有些害怕，但最終會習慣」。

人類正逐步適應與人形機器人共處的世界。今天在矽谷電腦歷史博物館（Computer History Museum）登場的人形機器人高峰會（Humanoids Summit）釋出一個訊息：人形機器人時代正加快腳步走向日常生活，但仍有不少瓶頸尚待克服。

高峰會內設的展區中，近40家人形機器人相關業者展示最新技術。

美國加州的機器人新創公司Weave Robotics在現場展出可協助家務的機器人，能從撿起衣物、摺疊到堆放一氣呵成，動作流暢，但速度尚未達到人類水準。共同創辦人溫蘭德（Evan Wineland）告訴記者，已在舊金山展開商用部署，進駐自助洗衣店，為付費顧客整理衣服，下個月將在東灣部署第3家，同時正與飯店業、製造業者洽談合作。

記者詢問這類機器人何時能走入一般家庭時，溫蘭德表示，計畫2026年交付產品給首批客戶，定價約數萬美元，主打耐用與品質，而要達到真正量產仍需要一段時間。

除家事型機器人，美國新創公司Mind ChildrenRobotics開發的社交型機器人Codey也亮相展場。前來參觀的美國11歲學生波拉羅（Frank Pollaro）像是與ChatGPT、Gemini等電腦裡的聊天機器人互動一樣，直接以口語向它發問，機器人也能即時理解並回答。

該公司工程師法米（Nile Fahmy）向記者表示，Codey具備良好的情緒智能，能夠回答問題，並能將複雜的概念變得簡單且容易理解，可部署在學校，最終走入家庭。

波拉羅體驗後告訴記者，他感覺能與Codey溝通，且很像在與真人對話，讓他感到十分興奮。至於未來若家中出現機器人，他說，可能會有些害怕，但相信最終會習慣。

許多人都在關注，人類距離人形機器人商業化部署還有多久的時間。

今天一場座談會中，機器人控制技術業者1HMX全球資深副總裁麥可斯（Joe Michaels）形容，如果將這個產業比作一場馬拉松，現在仍處在起跑後大家擠在一起、剛開始起步的階段。另外2位身處技術前沿的與談業者也抱持類似的看法。

不過，麥肯錫（McKinsey & Company）資深合夥人羅伯森（Mikael Robertson）也指出，過去短短3年內，全球對機器人領域的私人投資成長了25倍，反映市場對產業未來前景看好；投資人和工業企業對機器人技術的興趣和關注度都有顯著提升。