快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

矽谷人形機器人高峰會 宛如實體ChatGPT走入日常

中央社／ 舊金山11日專電

人形機器人為科技界的下一個激烈戰場，矽谷人形機器人高峰會今天登場，近40家機器人、元件廠商參展，除家事型機器人，能以人性化方式與人對話的社交型機器人也亮相，宛如實體ChatGPT。美國小學生說，未來若家中出現機器人，「可能會有些害怕，但最終會習慣」。

人類正逐步適應與人形機器人共處的世界。今天在矽谷電腦歷史博物館（Computer History Museum）登場的人形機器人高峰會（Humanoids Summit）釋出一個訊息：人形機器人時代正加快腳步走向日常生活，但仍有不少瓶頸尚待克服。

高峰會內設的展區中，近40家人形機器人相關業者展示最新技術。

美國加州的機器人新創公司Weave Robotics在現場展出可協助家務的機器人，能從撿起衣物、摺疊到堆放一氣呵成，動作流暢，但速度尚未達到人類水準。共同創辦人溫蘭德（Evan Wineland）告訴記者，已在舊金山展開商用部署，進駐自助洗衣店，為付費顧客整理衣服，下個月將在東灣部署第3家，同時正與飯店業、製造業者洽談合作。

記者詢問這類機器人何時能走入一般家庭時，溫蘭德表示，計畫2026年交付產品給首批客戶，定價約數萬美元，主打耐用與品質，而要達到真正量產仍需要一段時間。

除家事型機器人，美國新創公司Mind ChildrenRobotics開發的社交型機器人Codey也亮相展場。前來參觀的美國11歲學生波拉羅（Frank Pollaro）像是與ChatGPT、Gemini等電腦裡的聊天機器人互動一樣，直接以口語向它發問，機器人也能即時理解並回答。

該公司工程師法米（Nile Fahmy）向記者表示，Codey具備良好的情緒智能，能夠回答問題，並能將複雜的概念變得簡單且容易理解，可部署在學校，最終走入家庭。

波拉羅體驗後告訴記者，他感覺能與Codey溝通，且很像在與真人對話，讓他感到十分興奮。至於未來若家中出現機器人，他說，可能會有些害怕，但相信最終會習慣。

許多人都在關注，人類距離人形機器人商業化部署還有多久的時間。

今天一場座談會中，機器人控制技術業者1HMX全球資深副總裁麥可斯（Joe Michaels）形容，如果將這個產業比作一場馬拉松，現在仍處在起跑後大家擠在一起、剛開始起步的階段。另外2位身處技術前沿的與談業者也抱持類似的看法。

不過，麥肯錫（McKinsey & Company）資深合夥人羅伯森（Mikael Robertson）也指出，過去短短3年內，全球對機器人領域的私人投資成長了25倍，反映市場對產業未來前景看好；投資人和工業企業對機器人技術的興趣和關注度都有顯著提升。

人形機器人 美國 峰會

延伸閱讀

機器人供應鏈 潛力大

松延動力、靈心巧手 吸金力強

廣宇、亞光 權證四檔有潛利

陸示警：人形機器人正在形成泡沫風險

相關新聞

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀...

輝達重返中國大陸是終章前的序曲？2028年現轉折

中國大陸需要輝達（Nvidia）嗎？乍看之下，答案是肯定的。在美國總統川普表示，將允許輝達向中國出口H200人工智慧處理...

美財長貝森特揭櫫金融監理新準則：鬆綁管制 經濟成長優先

美國財長貝森特11日宣布，他將繼繼推動減少金融監管，更加關注如何促進經濟成長與嚴格金融規範所帶來的「不當負擔」，激勵美國...

好市多財報優預期 電商強勢成長 但股價盤後走弱

量販俱樂部好市多（Costco）周四公布優於市場預期的財報，但股價在盤後交易仍小跌0.68%，顯示投資人仍對成長趨緩風險...

太空產業資本盛事來了！馬斯克證實SpaceX尋求明年上市

全球首富馬斯克（Elon Musk）以簡短幾字，證實SpaceX將在2026年上市的報導「準確」（accurate），激...

全球電動車銷售11月增速創近兩年新低 特斯拉在美大減23%

最新發表的數據顯示，全球電動車銷售在11月的增加速度，是2024年2月以來最低，因為中國大陸的銷售趨於平緩。而隨著美國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。