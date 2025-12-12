抗衡中國AI發展 美國與盟友簽署供應鏈協議

美國今天宣布與盟友達成一項協議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。在中國迅速取得領先地位之際，美國希望藉此確保一項關鍵資源無虞。

法新社報導，美國以及對中國與日俱增的影響力感到擔憂的亞太關鍵盟友日本、韓國、新加坡、澳洲及以色列，簽署了這項供應鏈協議。

這份夥伴關係名為「矽土和平」（Pax Silica），名稱源自拉丁語中的「和平」（Pax）與AI關鍵材料「矽」（Silicon），旨在確保供應鏈安全，並確保各國不依賴中國。

中國在快速發展的人工智慧領域資源競賽中，已迅速取得主導地位，開採了約70%的關鍵稀土。

美國國務院透過聲明表示，「矽土和平」是一種新型態的國際組織與夥伴關係，「旨在團結擁有全球最先進科技公司的國家，以釋放新AI時代的經濟潛力」。

美國表示未來將有其他國家加入，但並未詳細說明具體做法，僅稱各國將共同努力確保供應鏈能及時運作。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在簽署前告訴記者：「我們相信這個集會與組織至關重要，因為全球體系正從『及時生產』（just in time）轉向『戰略結盟』（strategically aligned）。」

他說：「『矽土和平』最終將確保這些國家能可靠地取得決定AI競爭力的投入要素與基礎設施。」

其他參與這場華府供應鏈會議、但未正式加入「矽土和平」的國家包括阿拉伯聯合大公國、加拿大和荷蘭，以及以機構身分參與的歐洲聯盟（EU）。