快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

抗衡中國AI發展 美國與盟友簽署供應鏈協議

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國今天宣布與盟友達成一項協議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。在中國迅速取得領先地位之際，美國希望藉此確保一項關鍵資源無虞。

法新社報導，美國以及對中國與日俱增的影響力感到擔憂的亞太關鍵盟友日本、韓國、新加坡、澳洲及以色列，簽署了這項供應鏈協議。

這份夥伴關係名為「矽土和平」（Pax Silica），名稱源自拉丁語中的「和平」（Pax）與AI關鍵材料「矽」（Silicon），旨在確保供應鏈安全，並確保各國不依賴中國。

中國在快速發展的人工智慧領域資源競賽中，已迅速取得主導地位，開採了約70%的關鍵稀土。

美國國務院透過聲明表示，「矽土和平」是一種新型態的國際組織與夥伴關係，「旨在團結擁有全球最先進科技公司的國家，以釋放新AI時代的經濟潛力」。

美國表示未來將有其他國家加入，但並未詳細說明具體做法，僅稱各國將共同努力確保供應鏈能及時運作。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在簽署前告訴記者：「我們相信這個集會與組織至關重要，因為全球體系正從『及時生產』（just in time）轉向『戰略結盟』（strategically aligned）。」

他說：「『矽土和平』最終將確保這些國家能可靠地取得決定AI競爭力的投入要素與基礎設施。」

其他參與這場華府供應鏈會議、但未正式加入「矽土和平」的國家包括阿拉伯聯合大公國、加拿大和荷蘭，以及以機構身分參與的歐洲聯盟（EU）。

美國 供應鏈

延伸閱讀

美國明簽六國聯盟宣言 反制中國稀土控管、AI崛起

川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

美台無人系統合作 李喜明：雙方互補有助台灣防衛

台康生乳癌生物相似藥 EG12014 第三度向美國 FDA 闖關失利

相關新聞

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀...

輝達重返中國大陸是終章前的序曲？2028年現轉折

中國大陸需要輝達（Nvidia）嗎？乍看之下，答案是肯定的。在美國總統川普表示，將允許輝達向中國出口H200人工智慧處理...

美財長貝森特揭櫫金融監理新準則：鬆綁管制 經濟成長優先

美國財長貝森特11日宣布，他將繼繼推動減少金融監管，更加關注如何促進經濟成長與嚴格金融規範所帶來的「不當負擔」，激勵美國...

好市多財報優預期 電商強勢成長 但股價盤後走弱

量販俱樂部好市多（Costco）周四公布優於市場預期的財報，但股價在盤後交易仍小跌0.68%，顯示投資人仍對成長趨緩風險...

太空產業資本盛事來了！馬斯克證實SpaceX尋求明年上市

全球首富馬斯克（Elon Musk）以簡短幾字，證實SpaceX將在2026年上市的報導「準確」（accurate），激...

全球電動車銷售11月增速創近兩年新低 特斯拉在美大減23%

最新發表的數據顯示，全球電動車銷售在11月的增加速度，是2024年2月以來最低，因為中國大陸的銷售趨於平緩。而隨著美國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。