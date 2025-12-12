快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

美9月貿易逆差意外縮減 為2020年以來最低

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

延後公布的美國政府數據顯示，9月貿易逆差意外縮減至2020年以來最低水準，因進口僅小幅成長，而川普總統的新關稅措施開始生效。

美國商務部表示，9月整體貿易逆差縮減10.9%至528億美元。

數據顯示，9月出口成長3.0%達2893億美元，進口則微幅上升0.6%。

美國政府先前在10月至11月中創下史上最長停擺，導致這項報告為近期多項延後公布的報告之一。

今年美國貿易流通深受川普快速調整關稅政策影響，許多進口商為因應未來關稅調高而提前囤貨。

道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）與華爾街日報（Wall Street Journal）調查經濟學家，原預期美國9月貿易逆差將擴大至620億美元。

美國 川普 華爾街日報

延伸閱讀

川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

不介入緊張 白宮：川普相信應與中保持良好工作關係 與日維持強健同盟

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

美參議員籲黃仁勳作證　說明川普售中H200決策

相關新聞

日經亞洲：Meta抽銀根 台灣事實查核中心恐面臨關門

日經亞洲12日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾周撤回其可觀...

輝達重返中國大陸是終章前的序曲？2028年現轉折

中國大陸需要輝達（Nvidia）嗎？乍看之下，答案是肯定的。在美國總統川普表示，將允許輝達向中國出口H200人工智慧處理...

美財長貝森特揭櫫金融監理新準則：鬆綁管制 經濟成長優先

美國財長貝森特11日宣布，他將繼繼推動減少金融監管，更加關注如何促進經濟成長與嚴格金融規範所帶來的「不當負擔」，激勵美國...

好市多財報優預期 電商強勢成長 但股價盤後走弱

量販俱樂部好市多（Costco）周四公布優於市場預期的財報，但股價在盤後交易仍小跌0.68%，顯示投資人仍對成長趨緩風險...

太空產業資本盛事來了！馬斯克證實SpaceX尋求明年上市

全球首富馬斯克（Elon Musk）以簡短幾字，證實SpaceX將在2026年上市的報導「準確」（accurate），激...

全球電動車銷售11月增速創近兩年新低 特斯拉在美大減23%

最新發表的數據顯示，全球電動車銷售在11月的增加速度，是2024年2月以來最低，因為中國大陸的銷售趨於平緩。而隨著美國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。