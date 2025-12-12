全球電動車銷售11月增速創近兩年新低 特斯拉在美大減23%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
根據Cox Automotive提供的資料，特斯拉（Tesla）11月在美國的銷量，較去年同期大減23%。 路透
根據Cox Automotive提供的資料，特斯拉（Tesla）11月在美國的銷量，較去年同期大減23%。 路透

最新發表的數據顯示，全球電動車銷售在11月的增加速度，是2024年2月以來最低，因為中國大陸的銷售趨於平緩。而隨著美國的電動車稅負抵減方案結束，預期北美地區今年全年的電動車銷售，將出現2019年以來的首次減少。

諮詢公司Benchmark Mineral Intelligence（BMI）今（12）日公布全球電動車市場數據。BMI表示，歐洲受惠於國家推出獎勵方案，電動車（含電池電動車、插電式混合動力車）新車掛牌數量，保持強勁增長；今年到目前與去年同期相比，增加36%，達到40多萬輛。

可做為銷售指標的全球電動車掛牌數，11月成長6%至接近200萬輛。其中，在中國的成長率為3%，增逾130萬輛，這是2024年2月以來，最低的年增率。在北美，11月的掛牌數崩減42%，只略高於10萬輛，與10月時類似，都受到美國終止抵稅的影響。

今年至今，北美的電動車掛牌數較去年同期減少1%。以目前市況，正在向著全年也會是衰退的方向前進。BMI數據經理萊斯特說：「對於明年，我們仍然預期美國的電動車銷售會下降。能否抵稅對市場的影響巨大。」

11月其他地區電動車掛牌量成長35%，數量接近16萬輛。

根據另一家車市情報機構Cox Automotive周四（11日）提供給路透的數字，特斯拉11月在美國的銷售降至近四年低點。儘管特斯拉推出售價較便宜的新款車，仍難力挽狂瀾。

川普政府9月底取消7,500美元的抵稅優惠，特斯拉10月推出簡配版的Model Y SUV和Model 3，價格較之前的基本款便宜約5,000美元。市場原預期新款可支撐銷量，結果Cox的數據指11月特斯拉銷售年減23%，至39,800輛，是2022年1月以來最低水準。

